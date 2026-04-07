Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel

En uno de los eventos más recientes, la Miss Universo mexicana por fin abordó el tema que circuló a su alrededor por una presunta publicación que el hijo mayor de Luis Miguel dejó en las redes sociales de Fátima Bosch. Por ello, la nacida en Tabasco tuvo que ser contundente al indicar su actualidad sentimental, donde Miguel Gallego no figura.

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¿Fátima Bosch tiene una relación con Miguel Gallego?

Lo que generó este “shipeo” realmente movió la comunicación en México, dado que las dos figuras en cuestión realmente son famosas desde hace pocos meses. Sin embargo, para los que tenían una ligera ilusión de que existiera algo de cierto, la propia Fátima Bosch fue la que acabó con todo rumor de manera contundente.

Esto dijo en su encuentro ante diferente medios: “Él es un bebé. No sé cuántos años tiene. Imagínense, es una criatura… No lo conozco, no he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad, porque… hay que respetarlo a él, a su mamá, a sus hijos, sus decisiones y todo eso es fake. Lo hicieron con inteligencia artificial”.

La modelo mexicana dejó en claro que conocía de los rumores pero que todo fue un montaje, tomando en cuenta también la postura que existió alrededor de los muchachos, de no ser expuestos ante el ojo público. Precisamente el conocer de ellos, hace que este tipo de situaciones llegue en su día a día.

@nrt.media La Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, puso punto final a los rumores que la vinculaban con el hijo mayor de Luis Miguel. 👑✨ En un encuentro con los medios, aclaró que las capturas de pantalla que circulan son totalmente falsas y creadas con Inteligencia Artificial. #FatimaBosch #LuisMiguel #AracelyArambula #chisme #espectaculos ♬ sonido original - NRT.Media

¿Por qué existió el “shipeo” entre Fátima Bosch y Miguel Gallego?

Hace unos días las redes sociales mantuvieron activa la conversación alrededor de lo que parecía un evidente coqueteo del hijo de Aracely Arámbula para con Fátima. Sin embargo, todo fue un montaje. El mensaje de un sticker compartido por Miguel Gallego (uno de un conejito enamorado) fue hecho con edición. Pues el mensaje no se encontró nunca, pues no existió.

Ante eso, se deja en claro que Fátima es mayor que el hijo de Luis Miguel. La modelo mexicana tiene 25 años, mientras que Miguel cuenta 19.