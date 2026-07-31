Feria de Pachuca 2026 anuncia su cartelera con La Arrolladora, El Tri y más: fechas y boletos
La Feria de Pachuca está de regreso con una cartelera imperdible. Conoce a los artistas confirmados para este 2026 y entérate de las fechas y precios para adquirir boletos.
¡Ya está aquí! Tras semanas de espera, la Feria de Pachuca ha dado a conocer su cartelera para la edición de este 2026. Entre los artistas que se apoderarán del Teatro del Pueblo, también conocido como Megadomo de las Estrellas, destacan nombres como La Arrolladora, El Tri, Bronco, Espinoza Paz y Panteón Rococó. Aquí te compartimos TODOS los detalles para que no te pierdas de uno de los espectáculos más esperados por la comunidad.
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¿Cuándo es la Feria de Pachuca 2026? Fechas
La Feria de Pachuca 2026 se llevará a cabo del 24 de septiembre al 18 de octubre. Cada día contará con las presentaciones musicales de diferentes artistas. En total, serán 24 actos celebrados en 25 fechas consecutivas.
Feria de Pachuca 2026: cartelera completa
A continuación, la lista de artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo y sus respectivas fechas:
- 24 de septiembre: Bronco
- 25 de septiembre: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León
- 27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis
- 28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense
- 29 de septiembre: El Flaco
- 30 de septiembre: Óscar Maydon
- 1 de octubre: El Tri
- 2 de octubre: Los Recoditos
- 3 de octubre: Pequeños Musical
- 4 de octubre: Costeño y Norteño
- 5 de octubre: La Original Banda El Limón
- 6 de octubre: Los Yonics y Bryndis
- 7 de octubre: Panteón Rococo
- 8 de octubre: 90s Pop Tour
- 9 de octubre: Cuisillos
- 10 de octubre: Espinoza Paz
- 11 de octubre: Guerra de Sonoras Sonora Dinamita y Sonora Santanera
- 12 de octubre: Banda El Recodo
- 13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane
- 14 de octubre: Guerra Sonidera Los Jrs y La Changa
- 15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia
- 16 de octubre: Matute
- 17 de octubre: Kumbia Kings
- 18 de octubre: La Arrolladora
¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria de Pachuca 2026?
Los boletos para la Feria de Pachuca 2026 ya están disponibles en el sitio web oficial del evento, así como las taquillas del recinto. El acceso general tiene un costo de $60 pesos mexicanos para adultos y $40 para niños y adultos mayores con credencial vigente del INAPAM. Las personas con discapacidad no pagan boleto. Las entradas incluyen el ingreso a la feria, así como al Megadomo de las Estrellas.
Palenque de Pachuca 2026: artistas, fechas y boletos
Durante las mismas fechas se llevarán a cabo presentaciones en el Palenque de Pachuca. No obstante, estas tienen un costo extra, por lo que las entradas se adquieren de manera independiente a las de la Feria. El costo varía según la zona. Aquí la cartelera completa:
- 25 de septiembre: Napoleón
- 26 de septiembre: Yuridia
- 27 de septiembre: Remmy Valenzuela
- 30 de septiembre: Víctor Mendívil
- 1 de octubre: María José
- 2 de octubre: Marca Registrada
- 4 de octubre: Horóscopos de Durango
- 7 de octubre: Moy Bobadilla
- 8 de octubre: Banda MS
- 9 y 10 de octubre: Alejandro Fernández
- 11 de octubre: Luis R. Conriquez
- 14 y 15 de octubre: Julión Álvarez
- 16 de octubre: Grupo Firme
- 18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen