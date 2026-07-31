Feria de Pachuca 2026 anuncia su cartelera con La Arrolladora, El Tri y más: fechas y boletos

¡Ya está aquí! Tras semanas de espera, la Feria de Pachuca ha dado a conocer su cartelera para la edición de este 2026. Entre los artistas que se apoderarán del Teatro del Pueblo, también conocido como Megadomo de las Estrellas, destacan nombres como La Arrolladora, El Tri, Bronco, Espinoza Paz y Panteón Rococó. Aquí te compartimos TODOS los detalles para que no te pierdas de uno de los espectáculos más esperados por la comunidad.

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¿Cuándo es la Feria de Pachuca 2026? Fechas

La Feria de Pachuca 2026 se llevará a cabo del 24 de septiembre al 18 de octubre. Cada día contará con las presentaciones musicales de diferentes artistas. En total, serán 24 actos celebrados en 25 fechas consecutivas.

Feria de Pachuca 2026: cartelera completa

A continuación, la lista de artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo y sus respectivas fechas:



24 de septiembre: Bronco

Bronco 25 de septiembre: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León

Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León 27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis

Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis 28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense

Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense 29 de septiembre: El Flaco

El Flaco 30 de septiembre: Óscar Maydon

Óscar Maydon 1 de octubre: El Tri

El Tri 2 de octubre: Los Recoditos

Los Recoditos 3 de octubre: Pequeños Musical

Pequeños Musical 4 de octubre: Costeño y Norteño

Costeño y Norteño 5 de octubre: La Original Banda El Limón

La Original Banda El Limón 6 de octubre: Los Yonics y Bryndis

Los Yonics y Bryndis 7 de octubre: Panteón Rococo

Panteón Rococo 8 de octubre: 90s Pop Tour

90s Pop Tour 9 de octubre: Cuisillos

Cuisillos 10 de octubre: Espinoza Paz

Espinoza Paz 11 de octubre: Guerra de Sonoras Sonora Dinamita y Sonora Santanera

Guerra de Sonoras Sonora Dinamita y Sonora Santanera 12 de octubre: Banda El Recodo

Banda El Recodo 13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane

La Casetera y Mariana Seoane 14 de octubre: Guerra Sonidera Los Jrs y La Changa

Guerra Sonidera Los Jrs y La Changa 15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia

La Santísima Voladora y Moenia 16 de octubre: Matute

Matute 17 de octubre: Kumbia Kings

Kumbia Kings 18 de octubre: La Arrolladora

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria de Pachuca 2026?

Los boletos para la Feria de Pachuca 2026 ya están disponibles en el sitio web oficial del evento, así como las taquillas del recinto. El acceso general tiene un costo de $60 pesos mexicanos para adultos y $40 para niños y adultos mayores con credencial vigente del INAPAM. Las personas con discapacidad no pagan boleto. Las entradas incluyen el ingreso a la feria, así como al Megadomo de las Estrellas.

Palenque de Pachuca 2026: artistas, fechas y boletos

Durante las mismas fechas se llevarán a cabo presentaciones en el Palenque de Pachuca. No obstante, estas tienen un costo extra, por lo que las entradas se adquieren de manera independiente a las de la Feria. El costo varía según la zona. Aquí la cartelera completa:

