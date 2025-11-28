Actor manifestó que mujeres le ofrecían hasta 250 mil pesos por encuentros íntimos
El acoso que recibía el actor era por parte de mujeres y hombres e incluso personas trans.
Fernando Alonso estuvo presente en una entrevista con Horacio Villalobos, donde hizo fuertes revelaciones sobre el acoso que ha sufrido a lo largo de su carrera. Así también hizo hincapié en las propuestas íntimas que recibió por parte de mujeres casadas.
El actor también habló de su nuevo romance, luego de que recientemente se le relacionara sentimentalmente con Mariana Seoane. Si bien no quiso revelar la identidad de su pareja, dijo que está muy estable en su vida amorosa.
“Creo en el amor, soy enamoradizo, estoy saliendo con una persona, una mujer con la que conectamos en muchas cosas ,vamos bien, pian pianito”, dijo.
¿Qué propuestas íntimas recibió Fernando Alonso?
Uno de los momentos importantes de la entrevista fue cuando Fernando Alonso dijo que ha recibido propuestas de encuentros íntimos, incluso provenientes de mujeres casadas.
“He tenido propuestas incluso de mujeres casadas. Que me dicen: ‘Fer, estoy casada, amo a mi marido, no lo cambio por nadie, pero mi marido ya no me toca’ y yo digo: agradezco, es un elogio porque son mujerones y me dicen ‘una vez’ y hasta me han dicho ‘¿Cuánto me cobras?’ Si yo me dedicara a eso, sería millonario.”
Dada estas situaciones es que el actor dijo que por su carácter y espiritualidad, ha llegado a rechazar esas ofertas, aunque reconoce que algunas fueron tentadoras.
“Me llegaron a ofrecer 250 mil pesos, fue tentador, pero la verdad considero que te estás metiendo con otras energías por lo mismo que soy muy espiritual y la verdad la señora sí era alguien guapa, en otro momento diría sin que me pagues, pero la energía sexual es vital, yo muchos años la liberé, pero siento que parte de mi carrera se puso difícil fue porque no había una concentración porque cuando esa energía no la enfocas en crear, construir o dar vida, como se desperdicia”, le relató a Horacio Villalobos.
Fernando Alonso habló del acoso
El actor relató que ha sido víctima de acoso pero no solo por mujeres sino también por hombres e incluso chicas trans. Los constantes mensajes lo han llevado a reaccionar explosivamente ya que incluso le enviaban videos inapropiados o hasta llegaban a ser insistentes.
“Sí he sido acosado por hombres, mujeres y hasta trans. Me pasó que me mandaban videos mastu..., antes de rechazar, porque he llegado a ser violento con gente que me ha querido acosar, pero decidí decir: ‘Te agradezco, pero yo no quiero’.”