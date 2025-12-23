Filtran impactante VIDEO del accidente de Vince Zampella, creador de ‘Call of Duty’

Un terrible accidente vial vistió de luto a Estados Unidos porque cobró la vida de Vince Zampella, conocido por ser el creador de "Call of Duty". Los hechos ocurrieron la tarde del 22 de diciembre de 2025, cuando el empresario manejaba por una zona montañosa de Los Angeles, cuando aparentemente perdió el control del vehículo, lo que causó su muerte y la de su acompañante, cuya identidad se desconoce.

Esta noticia conmocionó al público, sobre todo después de que se difundieron grabaciones del impacto, captadas por personas que estaban cerca del lugar. Fue así como trascendió un VIDEO en el que se aprecia el momento exacto en el que el Ferrari que manejaba Vince se prende en fuego, justo después de que sale de un túnel a toda velocidad y ante la vista de testigos que estaban impresionados por la potencia del vehículo.

¿Qué causó el accidente de Vince Zampella?

Los reportes de la muerte del desarrollador de videojuegos indican que iba a bordo de un auto de lujo cuando se estrelló contra el concreto. Según información de TMZ, derivado del impacto, se produjo un incendio, que habría dejado atrapado al creador de "Call of Duty" en el asiento del conductor, pero no se ha revelado si para este momento seguía con vida o ya había fallecido por los golpes.

A pesar de lo mediático que se volvió este siniestro vial, las autoridades a cargo de la investigación han mantenido en privado las primeras indagaciones. De momento todavía no está confirmado si la velocidad y el terreno fueron los únicos causantes del choque en el que murió Vince Zampella y quedó grabado en video, o si hubo algún otro factor que intervino a este trágico desenlace.

Quién era Vince Zampella y por qué fue importante en la industria de los videojuegos

Vincent Walter Zampella fue un empresario y diseñador de videojuegos estadounidense. Su proyecto más exitoso fue "Call of Duty", donde participó como co-creador. El primer lanzamiento fue en 2003 y sirvió como punto de partida para casi 50 ediciones extra, por lo que se considera que ya está entre los materiales imprescindibles para la industria gamer.

Vince Zampella fue el padre de los shooters modernos.



▫️ Fue co-creador de Call of Duty.

▫️ Creó Apex Legends.

▫️ Creó Titanfall.

▫️ Estuvo a cargo de Battlefield 6 y por eso salió tan bien.

▫️ Trabajó en Medal of Honor.



Al momento de morir, tenía 55 años y era padre de tres hijos . No se han revelado detalles respecto a sus servicios funerarios, ni al destino de su patrimonio, tanto intelectual como económico.