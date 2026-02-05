Filtran polémico audio en el que Nodal le hace petición a Cazzu

Nuevamente los nombres de Christian Nodal y Cazzu protagonizan una polémica. En redes sociales se ha difundido un audio que supuestamente pertenece a la artista argentina y en el que hace referencia al parto de su hija Inti y una petición íntima de parte del cantante de regional mexicano.

El audio se ha viralizado en las plataformas digitales y ha dado lugar a un intenso debate. Mientras algunos afirman que podría tratarse de una creación mediante Inteligencia Artificial, otros internautas señalan que el audio es real y ponen el acento en el tipo de relación que ambos artistas mantenían antes de su separación.

¿Qué dice el audio que expone a Christian Nodal?

En las últimas horas distintas redes sociales se han hecho eco del audio en donde se escucha la voz de Cazzu y de su colega La Joaqui. Aunque no se ha confirmado si el audio es real o se trata de una creación con IA, la polémica se ha despertado y tiene a Christian Nodal en medio.

Es que en la pieza difundida se escucha a la cantante argentina hacer referencia al parto de su hija Inti, el cual se vio complicado porque la niña tenía le cordón umbilical alrededor de su cuello. Sin embargo, lo que sacudió a los internautas es la mención a Christian Nodal y una petición íntima que le habría hecho a Cazzu mientras esta se recuperaba del parto.

Debate por el audio de Cazzu

Los señalamientos contra Christian Nodal no tardaron en llegar de quienes afirman que audio es verídico y que queda en evidencia el tipo de relación que mantenía con Cazzu previo a ponerle fin a su historia de amor.

En este mismo terreno, existen voces a favor del artista que remarcan que en la actualidad no se puede afirmar la veracidad de este tipo de audios debido al auge de la Inteligencia Artificial y la manipulación que se puede hacer de voces e imágenes. Lo cierto es que nuevamente Christian Nodal y Cazzu están como protagonistas de una polémica que germina en las redes sociales pero que, hasta el momento, no los ha tenido confirmando ni desmintiendo su contenido.