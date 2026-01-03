Se filtraron imágenes privadas de Ari Gameplays y es tendencia

En las últimas horas se hizo tendencia el nombre de la influencer Ari Gameplays en las redes sociales, debido a que se habrían filtrado fotos privadas de ella. Es por esto que te vamos a contar todo lo que se sabe hasta el momento.

Si bien hasta el momento no hay confirmaciones oficiales, pues la explicación ha llegado por parte de sus seguidores. La influencer ha adquirido una importante fama por lo que constantemente está expuesta al ojo público.

¿Qué ocurrió con la influencer Ari Gameplays?

Por medio de X, Facebook y Telegram, los usuarios comenzaron a especular sobre la filtración de imágenes de la influencer Ari Gameplays, streamer que anteriormente ya había estado en el ojo del huracán por la misma razón.

Sin embargo, todo se habría tratado de un rumor debido a que en realidad y según lo que manifiestan los seguidores, las imágenes en cuestión que están difundiéndose son viejas.

Las fotos ya se habían filtrado pero también cabe aclarar que son falsas debido a que fueron manipuladas, según lo que dio a conocer Ari Gameplays hace ya unos años. Hasta el momento la creadora de contenido no ha realizado ninguna aclaración al respecto sobre los nuevos rumores de fotografías privadas.

¿Quién es Ari Gameplays?

Abril Abdamari Garza, es conocida como Ari Gameplays, y es una streamer mexicana originaria de Monterrey. Su popularidad en las redes sociales la fue ganando sobre todo en Twitch y YouTube, plataformas en las que se dio a conocer por realizar transmisiones en vivo de partidas de famosos videojuegos como Minecraft, Fortnite y Roblox.

Cabe destacar también que debido a su carisma y belleza, se ganó la aceptación de usuarios de muchas redes sociales .Además, en el 2025tomó la decisión de incursionar en el mundo de la música y tuvo la oportunidad de lanzar sus primeras canciones como solista.

