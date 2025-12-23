Las fotos de Sabine Moussier que fueron publicadas en medio de rumores de eutanasia

La incertidumbre por la salud de Sabine Moussier persiste entre sus seguidores, luego de que se dispersaran rumores sobre su viaje a Colombia presuntamente para solicitar la eutanasia. Sin embargo, ha sido su hija la encargada de compartir fotografías en donde se puede ver a la actriz disfrutando en familia.

No es la primera vez que rumores instalados en las redes sociales escalan tan alto que llegan a los medios de comunicación y generan preocupación. El mal uso de las plataformas digitales y el empleo de aplicaciones de Inteligencia Artificial permiten la difusión de este tipo de contenidos.

¿Cuál es el estado de salud de Sabine Moussier?

La actriz nacida en Alemania fue diagnosticada en 2009 con el síndrome de Guillain-Barré, motivo por el cual estuvo alejada un tiempo de su profesión. Sin embargo, el paso del tiempo la ha tenido como protagonistas de diferentes productos audiovisuales.

|Instagram /sabineoficial /campemoussier /Canva

Ahora, han sido solo rumores, ya que nada ha sido confirmado ni desmentido por Sabine Moussier, los que han puesto a su salud entre los temas de interés del momento. Es que los posteos que se difundieron, que incluyeron audios creados con IA, afirmaban que la actriz atravesaba una seria enfermedad autoinmune y que por eso había decidido solicitar la eutanasia.

¿Qué fotos compartió la hija de Sabine Moussier?

Mientras los días pasaban y el tema se hacía recurrente, ni Sabine Moussier ni su familia se ha expresado al respecto. De todos modos, fue su hija Camila Peralta Moussier quien en redes sociales compartió historias en donde se puede ver a la famosa actriz.

|Instagram /sabineoficial /campemoussier /Canva

En las imágenes se observa a Sabine Moussier junto a su familia compartiendo distintos momentos, con outfits totalmente diferentes y con una gran similitud. Es que en ambas fotografías, la actriz aparece sonriendo y disfrutando de momentos junto a su hijo, su hija y su madre, restándole importancia, sin la necesidad de palabras, a lo que se está diciendo sobre ella y su salud.