Fan de su relación: Acusan Cazzu de quitarle el novio a una mujer

Las redes sociales han devuelto a Cazzu a las portadas de los medios de comunicación. Es que algunas imágenes viralizadas muestran a la artista argentina fuera de los escenarios y junto a uno de sus bailarines.

Las publicaciones no han tardado en sumar visualizaciones y despertar rumores que vinculan a la cantante con su bailarín. Además, esto ha dado lugar a un debate sobre esta supuesta relación y si Cazzu ha sido la tercera en discordia ya que el bailarín estaba de novio con una colega.

¿Cazzu tiene nuevo novio?

Los rumores sobre la vida sentimental de Cazzu siempre han existido, van mutando y se renuevan a diario. Desde que culminó su historia de amor con Christian Nodal, padre de su hija Inti, no solo su carrera artística ha sido motivo de interés.

Ahora, fotografías que circulan en algunas plataformas digitales dejan ver a “La Jefa” fuera del escenario y manteniendo un acercamiento especial con uno de sus bailarinas. Según se aprecia, Cazzu abraza por la espalda al bailarín por lo que muchos internautas afirman que se trata de una acción de confianza que sobrepasa cualquier amistad.

¿Cazzu le quitó el novio a otra mujer?

El bailarín que aparece en las fotografías es Ignacio Colombara, un rostro conocido para los seguidores de la artista porque es quien aparece en el escenario junto a ella y realizando coreografías de alto calibre. Al respecto, se ha despertado un debate ya que el bailarín estaba de novio con la bailarina Clarita Videla Díaz y muchos afirman que Cazzu se lo habría quitado.

Las especulaciones se multiplicaron porque en las redes sociales de Clarita Videla Díaz dejaron de aparecer fotografías en donde se la veía junto a Colombara. Además, en otros posteos ha recibido comentarios como “Aquí te apoyamos por lo que te hizo fracazzu” y “Cazzu Panini te hizo el gran favor de quitarte una pulga de encima, te mereces algo mucho mejor”.

Hasta el momento, ni Cazzu ni los bailarines nombrados se han expresado al respecto por lo que la expectativa se mantiene encendida.