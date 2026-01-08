Así fueron las últimas horas de vida de Gerson Leos, el integrante de Banda MS que murió de manera repentina

La Banda MS está de luto por la muerte de uno de sus integrantes: Gerson Leos, quien se desempeñaba como tecladista de la agrupación. Sus últimas horas de vida ocurrieron durante un partido de beisbol en los campos Sarabia, en Mazatlán, Sinaloa, donde formaba parte de un equipo en el torneo de bandas.

Además, horas antes, el músico había disfrutado de una reunión con sus amigos, sin saber que sería la última. Así lo compartió en sus redes sociales, donde celebró la pesca que tuvieron y cómo la prepararon en conjunto.

En una historia de Instagram escribió: “Todos los pescados que hemos sacado ayer los preparamos”. En la imagen se observa el plato de comida mientras él sirve un poco de picante.

Gerson Leos, integrante de Banda MS, tenía el gusto por la pesca.|(Instagram @gersonleos)

¿De qué murió Gerson Leos, el integrante de Banda MS?

Gerson Leos murió a causa de un infarto fulminante, según relataron testigos. En medio del partido, el integrante de Banda MS se desplomó en el campo y, aunque sus compañeros intentaron reanimarlo y llamaron a los servicios de emergencia, nada pudieron hacer.

Sus compañeros de escenario se pronunciaron en redes sociales para confirmar el lamentable deceso a través de un comunicado, en el que se despidieron de su amigo: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”.

¿Quién era Gerson Leos, el integrante de Banda MS que murió de un infarto?

Gerson Leos fue un músico y deportista de 37 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, que se desempeñaba como tecladista de la Banda MS. Era una pieza fundamental en las giras, eventos y grabaciones del grupo.

La Banda MS lamentó la muerte de Gerson Leos, uno de sus integrantes.|(Instagram @bandamsoficial)

Sus compañeros lo recordarán con cariño “en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en su camino”.

En una de sus últimas publicaciones, los seguidores del músico se pronunciaron con mensajes de despedida. “En paz descanse, Gerson, tremendo músico”, “Mi Gerson, vuela alto, carnal”, “Un placer haber tenido la oportunidad de disfrutar tu talento en esta presentación” y “Paz para su alma, fortaleza para su familia” fueron algunos de los mensajes.