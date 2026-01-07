¡Luto en la música! La causa de muerte del integrante de la Banda MS: esto se sabe

Gerson Leos murió la tarde de este martes 6 de enero por un paro cardiaco, mientras se encontraba practicando beisbol en el Club Deportivo Sarabia de Mazatlán, Sinaloa. El Integrante de la Banda MS perdió la vida a los 36 años de edad, hecho que tomó por sorpresa a la agrupación y a todo el gremio musical .

De acuerdo con Debate Sinaloa, a las 5:30 de la tarde del martes, paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán recibieron una llamada de emergencia debido a que un hombre se desvaneció. Al acudir, nada pudieron hacer, pues ya no tenía signos vitales el tecladista de una de las agrupaciones más importantes de banda, que interpretó una canción para la serie de Julio César Chávez .

Gerson Leos murió a causa de un infarto fulminante, de acuerdo con los primeros reportes.|@gersonleos04

La despedida de la banda MS y del gremio musical

La muerte de Gerson cayó como balde de agua fría a la Banda MS, que se encontraba de vacaciones para recargar pilas e iniciar con Somos MS Tour en este 2026. La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, sin ahondar en detalles sobre la causa de ello.

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de la Banda MS y Familia Lizos. Descanse en Paz”, se lee en el comunicado.

Sergio Lizárraga, uno de los dueños de la banda, también le dedicó unas palabras al músico que perdió la vida a los 36 años. “Hay momentos inesperados y tristes en la vida, hoy es uno de ellos. Ánimo Gerson, siempre te recordaremos”, escribió.

El gremio musical también reaccionó a la muerte del tecladista de la Banda MS, como el compositor Horacio Palencia y Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, así como los cantantes Jorge Medina, El Yaki y Edén Muñoz, por mencionar algunos.