Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos nuevamente; así reaparecieron en público

Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya dejaron atrás la polémica y se han convertido en un frente unido para velar por sus hijas. La razón por la cual reaparecieron juntos en público fue precisamente los cumpleaños de Elissa y Miranda, que ocurren con pocos días de diferencia.

"Este año decidimos festejarlas juntas", escribió Gabriel Soto en una publicación de Instagram donde etiquetó a Geraldine. "Son nuestra vida entera y las amamos con todo el corazón. Ya les he dicho todo lo que les deseo y estaremos SIEMPRE para ustedes y sobre todas las cosas".

|Crédito: Mezcalent

Diversas celebridades han comentado la publicación del actor, como Maribel Guardia, quien escribió: "Felicidades a las princesas". Andrea Torre, Yuri y la actriz Erika de la Rosa también reaccionaron.

Algunos usuarios también celebraron que en la actualidad la relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto sea amigable y cercana; incluso manifestaron que les gustaría verlos de nuevo como pareja. "Deberían regresar", "siempre debió ser así" y "ningún regalo más grande que esta imagen de los 4", son algunos de los comentarios.

Así fue el matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto

La pareja tuvo su boda en 2016, hace ya 10 años. En ese entonces ya llevaban alrededor de 9 años de relación y ya habían tenido a sus dos hijas juntos: Elissa nació en 2009 y Miranda nació en 2014.

Desafortunadamente, Geraldine Bazán y Gabriel Soto dieron a conocer su separación a finales de 2017 y quedaron oficialmente divorciados en 2018. Desde ese entonces se ha especulado que la causa de la separación habría sido una supuesta infidelidad del actor.