Geraldine Bazán y Gabriel Soto lucieron muy cercanos en mismo evento donde estaba Irina Baeva: FOTOS

La polémica se hizo presente en un evento donde coincidieron los siempre polémicos Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Pero el tema no quedó ahí, pues Irina Baeva se encontraba en el mismo evento donde la ex pareja lucía totalmente contenta y unida. Mientras que todos recuerdan los constantes rumores acerca de las distintas amantes que tuvo el actor en su relación con la modelo rusa. Esto es todo lo que se sabe del amargo reencuentro.

¿Qué pasó en el reencuentro entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva?

Las redes sociales detectaron esta particular situación en el primer momento en el que sucedió. Y es que fue bastante evidente que los usuarios los detectaron en el mismo evento. Por un lado, los padres de Elissa Marie y Alexa Miranda posaron para las cámaras e incluso se abrazaron para fotos, mientras que Irina se mantuvo distante y convivió solamente con su gente.

Ante la camaradería entre la ex pareja que se convirtió en una familia de 4 integrantes, algunos se cuestionaron si tomaron en cuenta lo que pudo sentir Baeva. Sin embargo, algo que no está comprobado, es si estos tres se cruzaron al mismo tiempo en algún punto de la velada. O si por separado chocaron Bazán con Irina o el propio Soto con la mujer que le acusó de violento hace unas semanas.

¿Por qué Geraldine Bazán y Gabriel Soto se tratan tan bien?

El tema entre estos personajes de televisión y la farándula en general tiene toda una vida de rumores. Lo más reciente fue la separación del actor y la nacida en Moscú. Ella misma - sin dar más detalles - indicó que Soto fue alguien que ejerció violencia y distintas infidelidades sobre ella. Sin embargo, no se supo de alguna denuncia y no se habló más del tema.

Mientras que Geraldine y Gabriel han llevado una extraordinaria relación (sin segundas oportunidades, tal como compartió en Instagram la modelo). Esto con el propósito de sobrellevar una vida familiar que afecte lo menos posible a sus hijas, que son parte de su historia como pareja.