Después de 15 años de relación, Pato Borggethi y Odalys Ramírez SE CASARON en la playa

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti han dado varias noticias en las últimas semanas, pues ambos informaron que dejarían sus trabajos como conductores, ya que tenían planes en puerta, donde sus prioridades serían su familia. Sin embargo, la pareja lo tenía muy bien guardado, ya que hoy dieron a conocer que el pasado 2 de enero unieron sus vidas en matrimonio con una ceremonia íntima frente a la playa.

"¡Misión cumplida!”, Pato Borghetti se despide de Venga La Alegría con un nudo en la garganta

¿Cómo fue la boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

Ambos artistas compartieron la noticia por medio de su cuenta de Instagram, donde una revista famosa llevó la exclusiva de la gran boda de Pato y Odalys, la cual fue hermosa y muy íntima, pues solo estuvieron sus familiares y amigos más cercanos. Sus hijos fueron parte de la ceremonia principal; ambos tienen dos pequeños y también estuvo presente Santino, hijo de Pato y Grettell Valdez, quien fue su pareja hace años.

La boda se llevó a cabo en Cancún y los conductores se encuentran más que felices, debido a que llevan más de 15 años de relación y no solo eso, sino que tuvieron la boda de sus sueños.

El vestido de Odalys Ramírez fue diseñado por el mexicano Benito Santos, quien se lució con un diseño único y elegante, pero eso no es todo, ya que el diseñador también se encargó del traje azul de Pato Borghetti, haciéndolo lucir espectacular.

¿Pato Borghetti regresó a Venga La Alegría?

Pato anunció hace un par de semanas su salida del matutino Venga La Alegría y con un nudo en la garganta se despidió del foro, el cual fue su casa por casi una década; sin embargo, en el aniversario 20 del programa, Patricio regresó para hablar sobre su paso por el programa y dedicar un momento de festejo con el resto de los conductores.

El exconductor de Venga La Alegría no solo dio su testimonio, sino que también tuvo la oportunidad de jugar el Sin Palabras , donde fungía el papel de Juez y no hay duda de que no ha perdido la chispa, pues lo hizo espectacular.

