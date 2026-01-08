Ginny Hoffman dio a conocer el error que cometió en el proceso legal contra Héctor Parra

Ginny Hoffman tomó la decisión de volver a hablar de manera pública, sobre el proceso legar que llevó contra su ex pareja, el conocido actor Héctor Parra. Las decisiones que se fueron tomando en el camino causaron un gran impacto en su vida personal pero también familiar ya que Alexa decidió hablar de los abusos que sufrió en la infancia.

Dada la situación por la que estaban atravesando, es que la actriz considera que tomó decisiones que ahora considera que estuvieron equivocadas y que terminaron afectándola tanto a ella como a su hija.

¿Cuál es el error más grave que considera Ginny Hoffman?

Uno de los errores más grandes que considera haber cometido es el de exponer el tema en una revista de espectáculos. Ella habló sobre lo ocurrido en Rayos X Podcast, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman, donde se mostró muy transparente al hablar del proceso judicial que mantiene a Parra privado de la libertad tras ser declarado culpable de abuso sexual y corrupción de menores.

Durante la conversación con su hermano, Ginny Hoffman manifestó que la haber mediatizado el tema fue un error. “Cometimos un error fatal, fatal... y que hoy sí lo digo, lo cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista”, expresó.

Además, la actriz dijo que antes de que Alexa tomara la decisión de hablar públicamente, fue cuestionada sobre el tipo de relación entre su hija y el padre a loque respondió,“Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo”.

Según la versión de Ginny, su declaración hizo que Héctor Parra y su hija Daniela fueran a hablar a los programas de televisión para exigir explicaciones es por esto que Alexa decidió hablar.

“Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice ‘se acabó’… ‘ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo’”, relató la actriz.

Además, Hoffman negó rotundamente las versiones de que haya habido un pago por la entrevista escrita.

