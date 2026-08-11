Querido actor toma una decisión sobre el final de su vida tras ser desahuciado por cáncer: esto es lo que se sabe

El actor Horacio Beamonte enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su estado de salud se encuentra cada vez más frágil después de ser desahuciado debido al cáncer que padece, por lo que el artista decidió tomar una determinación sobre cómo quiere afrontar una eventual etapa final de su enfermedad.

A través de redes sociales, Beamonte expresó en los últimos días que decidió recurrir a la ortotanasia, asimismo, dejó establecidas sus decisiones médicas. De igual modo, detalló que acudió a una consulta de cuidados paliativos y aprovechó la visita para dejar firmada la Carta Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.

Mediante el escrito que reveló en sus redes reiteró que busca que su voluntad sea respetada en caso de que llegue un momento en que que ya no pueda comunicar personalmente sus deseos: “es un documento médico oficial que indica a los doctores y enfermeras que no deben aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) si el corazón o la respiración del paciente se detienen. Permite que la persona tenga una muerte natural sin maniobras agresivas”.

¿Cuál es el estado de salud de Horacio Beamonte?

En 2025 Horacio Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, una alteración genética asociada con determinados casos de esta enfermedad, ante este diagnóstico el actor comunicó recientemente que los médicos le habían comunicado que actualmente presenta un pronóstico limitado si continuaba con las quimioterapias e incluso podría presentar complicaciones zonas de su organismo por lo que ante este panorama decidió ir a acudió a cuidados paliativos, cuyo objetivo es controlar síntomas, aliviar el dolor y procurar el mayor bienestar posible durante el avance de una enfermedad grave.

¿Qué es la ortotanasia?

La ortotanasia es una práctica relacionada con el respeto a la voluntad de una persona que enfrenta una enfermedad avanzada o terminal, a diferencia de la eutanasia, no busca provocar directamente la muerte, sino evitar tratamientos o procedimientos destinados a prolongar artificialmente la muerte, sino evitar tratamientos o procedimientos destinados a prolongar artificialemnte la vida cuando ya no existen esperanzas de mejorar la salud o cindición del paciente.

“NO ES EUTANASIA: No busca exterminar la vida de forma activa a manos de un “médico”, sino permitir que el proceso de la enfermedad siga su curso natural con cuidados paliativos (de la forma más cómoda y sin dolor posibles)", explicó en su comunicado.