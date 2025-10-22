¡Funa del momento! Hermana de influencer habla sobre el video donde critica a la gente morena

¡La funa del momento! Quienes estamos activos en TikTok, sabemos el caso de una influencer que hizo un video criticando y burlándose de la gente morena, acciones que solamente provocaron el odio del público, quienes se encargaron de comparar su aspecto físico.

Ante tal situación, la hermana de la creadora de contenido, ya habló y criticó el video que realizó, dejando en claro su postura al respecto. Para que sepas todo el chisme, te contaremos qué fue lo que comento al respecto.

¿Qué comentó la hermana de la influencer?

Isabellaneth en su cuenta de TikTok, explica que en los últimos días, ha sido confundida con su hermana gemela, que en la misma app tiene el nombre de sofvilwithe, quien ha sido fuertemente criticada por su último video al burlarse de la gente morena.

La pariente de la influencer, explica que al ver el contenido la regañó al hacer esos comentarios, puesto que es una forma de pensar que no piensan. Detallando que esa confusión ha hecho que sea cuestionada o confundida con la dueña del contenido.

También explicó, que ella nunca ha hecho esos comentarios, puesto que en algún momento de su vida sufrió de bullying por ser albina, entonces entiende lo que es experimentar críticas sobre tu aspecto o apariencia. Por lo tanto, no aplaude los comentarios de su hermana, situación que le ha provocado fuertes críticas a su imagen y vergüenza.

¿Cómo empezó la funa?

Si no te has enterado del chisme, no te preocupes, te contamos cómo empezó la funa. La usuaria sofvilwithe, en su cuenta de TikTok subió un video donde aparece una foto de ella, acompañada del siguiente texto:

“Soy color canela tentación” Naa mijaaa, la que es prieta es prieta we

Comentario que a varios molestó, provocando una ola de videos que criticaban su apariencia y la comparaban con gente morena. Aunque la influencer salió a la luz para explicar que TikTok le ofreció dinero para poner una canción y generar audiencia. Por lo que opto por hacer un contenido polémico para obtener ganancias. Aunque intentó justificar, no ha logrado redimir su imagen.