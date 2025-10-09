¿Renace la funa? La polémica sobre Kenia Os que apareció en La Granja VIP TikTok
En La Granja VIP TikTok, Antonio Betancourt recordó la vez en que las fans de Kenia Os lo funaron en redes por hablar mal de la cantante.
En la experiencia La Granja VIP TikTok, los 15 creadores de contenido que entraron no perdieron el tiempo para soltar chismecitos. En una de sus pláticas salió a relucir el nombre de Kenia Os y, en particular, cuando a Antonio Betancourt lo funaron en redes sociales por hablar de ella.
La Granja VIP TikTok | Antonio Betancourt habla de cuando lo funaron por decir que a Kenia Os “se le subió”
Antonio Betancourt recuerda cuando lo “cancelaron” por hablar de Kenia Os
Durante una plática entre los 15 tiktokers que pasaron 24 horas en La Granja VIP, Ale Castellanos le preguntó a Antonio Betancourt qué sintió cuando las fans de Kenia Os (también conocidas como “keninis”) lo funaron a nivel internacional. Esto ocurrió en 2023.
El creador de contenido platicó que en aquella ocasión fue presentador en la alfombra roja de unos premios y tenía una lista de las celebridades que pasarían por ahí y podrían darle una entrevista. “Yo estaba en vivo, estaba mencionando que ella iba a pasar y a la mera hora no quiso pasar”, dijo.
Posteriormente se viralizó el punto de vista que dio y lo funaron por dar a entender que se le había subido la fama a la cantante. “Yo di mi punto de vista, o sea al final, de lo que me pasó a mí”.
Ale Castellanos enfatizó en que Antonio Betancourt era considerado un fan “ícono” de Kenia Os, antes de su “cancelación”. Ahí, el tiktoker planteó la situación según cómo la vivió: “imagínate que eres muy fan de alguien, que vas a todos sus conciertos en donde sea. Un día te toca entrevistarla, tú estás emocionado esperando y esa persona te ve, te ignora y se sigue”.
Rápidamente comenzó un debate sobre la percepción de Antonio acerca de la actitud de Kenia. Quique Galdeano reconoció que tal vez fue una experiencia “amarga” como fan, pero uno nunca sabe cómo va el artista en ese momento.
Antonio Betancourt sostuvo que, si bien tal vez la actitud de la cantante no fue malintencionada, eso tampoco anula cómo fue su experiencia. “A mí me sigue gustando su música, me parece una persona muy talentosa, pero eso no quita que la vez que yo la estaba esperando ansioso para entrevistarla, no quiso”.
El tiktoker también explicó que “la primera vez que te sucede una funa es muy feo porque no sabes cómo reaccionar”. Posterior a su “cancelación”, Antonio emitió una disculpa vía redes sociales para Kenia Os y sus fans.