Jawy Méndez está más que listo para la funa y el chisme en La Granja VIP: ‘Soy inmune’

Jawy Méndez prometió revolucionar la competencia en La Granja VIP con sus comentarios polémicos que, prometió, los dirá de frente sin temor a la funa en redes sociales ya que está listo para desenmascarar a los falsos por más populares que sean, ¿lo logrará?

¿Qué dijo Jawy Méndez sobre las funas que podría recibir por hablar de frente?

Jawy Méndez le confesó a nuestra host digital Mallezaa que, aunque viene en un plan relax para La Granja VIP, si lo provocan entonces sí puede salir el animal oculto que hay en él y protagonizar controversias en vivo, algo que por cierto se le da muy bien.

“Como que vengo chill, pero nada está garantizado porque si me sacan de mis casillas entonces voy a alborotar el gallinero (…) espero que vayan en plan relax conmigo”, advirtió Jawy.

El influencer recordó que ya tiene experiencia en los realities y sabe que las funas contra él llegarán a su máximo punto en algunas ocasiones... ¡pero eso lo tiene sin cuidado ya que todos los ataques virtuales y amenazas de cancelación se le resbalan!

“Yo me encargo, soy una persona que sabe hacer realities, estoy acostumbrado a eso y no le temo a la funa, así que ¡anulo funa! La funa me ha intentado disparar varias veces, pero la neta soy inmune”, nos presumió Méndez.

Estos y otros bombazos virales encendieron aún más los ánimos entre los internautas, pues Jawy ya nos demostró en Exatlón México y en MasterChef Celebrity México que a él no le importa si hay que cumplir retos extremos o ponerse a cocinar: ¡lo entrega todo ante la pantalla, por lo que está listo para ser monitoreado 24/7!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

No te pierdas el arranque de La Granja VIP, el reality show más alucinante de TV Azteca, el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡Jawy Méndez y compañía están dispuestos a darlo todo, pero tal vez el trabajo en el lodo y el estiércol acabe por vencerlos!