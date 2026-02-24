Hermana de Karol G lanza delicadas declaraciones contra su familia: “Mis papás eran unas personas que se golpeaban todos los días”

Recientemente la familia de “La Bichota” se encuentra en una situación delicada luego de que Verónica Giraldo, hermana de Karol G, revelará que sus padres se confabularon con su expareja y una amiga para quitarle a su hija.

A través de redes sociales, Verónica denunció a su expareja, Jaime Llano de maltrato físico además, de indicar que se encuentran en una batalla legal por la custodia de la menor. Durante sus declaraciones Veronica mostró una imagen donde se le ve su mano herida luego de intentar entrar a la casa de sus papás por una ventana "tratando de rescatar a su hija", expresó la hermana mayor de Karol G.

Asimismo, hizo hincapié en que normalizó el maltrato por parte de su expareja debido a que siempre creció en una familia disfuncional, ya que en varias ocasiones cuando ella era una niña su padre golpeaba a su mamá y al día siguiente actuaban como si nada. También informó que su familia no es la ideal y tampoco son como se muestra en las redes.

Mis papás eran personas que se golpeaban todos los días. Mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar. No saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir desde que era chiquita y cómo ya tengo el ejemplo de mis papás, pues mis papás al otro día, después de todo, se levantaban como si nada.

¿Cuál ha sido la respuesta de la familia de Karol G luego de que su hermana los expusiera de agresión?

Hasta el momento los padres de Karol G quienes han sido señalados por su propia hija mayor como cómplices de Jaime Llano para quitarle a su hija no se han pronunciado al respecto, al igual que la cantante colombiana. Sin embargo, Jessica Giraldo, la otra hermana de Karol reveló en redes sociales la sensible situación que atraviesan y pidió respeto, de igual manera, destacó que la salud de Verónica es prioridad y su estabilidad emocional.

|captura de pantalla

¿De qué está enferma Verónica Giraldo hermana de Karol G?

De acuerdo con palabras de Verónica sufre depresión postparto luego de atravesar una crisis de pareja con Llano, ya que a los cinco meses de embarazo se separaron, asimismo, durante ese tiempo presentaba sangrados y malestares lo que provocaron que sufriera de ansiedad ya que ella le llamaba y recibía como respuesta que él ya no quería estar con ella.

Debido a que atraviesa por esta enfermedad mental, Verónica expresó que su expareja busca inhabilitarla emocionalmente para quitarle a su hija, ya que recientemente ella hizo unas declaraciones que tomó Llano para argumentar la desestabilidad emocional de ella.

Un día me levante y dije, ya no quiero ser más mamá. Y es que sí, es que algunas veces uno se cansa de ser mamá

Asimismo, se ha revelado que la empresaria también sufre de artritis reactiva la cual le fue diagnosticada en 2024, este padecimiento provoca que se inflamen sus articulaciones y experimente fuertes dolores.