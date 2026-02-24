Famosa influencer queda atrapada en su departamento sin agua y comida, tras la complicada situación que atraviesa el país

A través de redes sociales la influencer Carmen Fuentes León, mejor conocida como “Kemocion” compartió un video en redes sociales en donde dijo que se había quedado encerrada en su departamento sin agua y sin comida, aquí te contamos todo lo que dijo.

¿Por qué la influencer “Kemocion” quedó encerrada en su departamento?

A través de su cuenta de instagram la reconocida influencer explicó una de las situaciones más complicadas por las que ha atravesado: quedar encerrada en su departamento debido a una situación complicada que sucede en México. A través de un video la creadora de contenido expresó que ella se encontraba en Jalisco sola en una habitación donde no había servicio al cuarto, por lo tanto no había comida, agua ni máquinas expendedoras de snacks. Por otra parte, dijo que tampoco había transporte público ni privado para poder cambiar su ubicación y dirigirse hacia otro lado. Explicó que un policía le dijo que no podía salir porque todo estaba cerrado.

La famosa creadora de contenido dijo que entró en pánico luego de ver que todas las personas del lugar donde se encontraba habían hecho compras de emergencia ante la situación. Afortunadamente realizó un TikTok Live en el que dijo todo lo que ocurría y una de sus seguidoras se percató que ambas se encontraban en el mismo lugar por lo que decidió regalarle una pasta con queso, una palanqueta y un chocolate. “Muchas gracias, Maya. Nunca se me va a olvidar que me ayudaste cuando no tenía ninguna opción” fueron palabras de la influencer Kemocion. Carmen finalizó el video diciendo que se encontraba bien.

¿Qué figuras públicas se han pronunciado ante la situación en México?

Desafortunadamente el país enfrenta una situación muy complicada, lo que ha hecho que algunas figuras públicas se pronuncien y envíen mensajes a través de sus redes sociales . Una de ellas fue la reconocida actriz Ariadne Díaz, quién subió un video diciendo que le dolía toda la situación que México pasaba porque es un país muy bello, lleno de personas trabajadoras. “Me duele enormemente que haya una nube de incertidumbre”, dijo la actriz. Además de que expresó que se aferraba a la fe porque todos merecemos disfrutar de un gran país.

Por otra parte, otras figuras públicas como Christian Nodal, Geraldine Bazán, Thalía, Eiza González, Yuri y la reconocida cantante Kali Uchis enviaron mensajes de apoyo y solidaridad para México.