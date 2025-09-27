Michelle Vieth se sincera sobre la filtración de su video íntimo. “Es un ultraje”

En 2004, la actriz Michelle Vieth vivió uno de los primeros casos de violencia digital con una figura pública como víctima y se convirtieron en un escándalo mediático en México. Desde hace años ella ha señalado como culpable de la filtración de un video íntimo a su expareja, Héctor Soberón, quien le lleva 16 años.

En una entrevista con Isabel Lascuráin para el podcast “Abre La Caja De…”, la actriz habló sobre la violencia que enfrentó en su juventud.

Michelle Vieth impulsa la Ley Olympia por esta razón y muestra su apoyo a Sasha Sokol TV Azteca [VIDEO] En EXCLUSIVA para Ventaneando, te mostramos cómo Michelle Vieth toma acciones para apoyar a las mujeres y su intimidad.

Michelle Vieth habla de la filtración de su video íntimo hace 2 décadas

Durante la entrevista, ella contó que su debut actoral fue con el protagónico de una telenovela cuando solo tenía 16 años de edad. Según especifica, su coprotagonista, Héctor Soberón, tenía 32 años en ese entonces.

“Me enamoré”, relata Michelle sobre la época en que grabó esa primera telenovela. Ella tuvo un cambio muy drástico de vida: pasó de ir a la escuela como cualquier adolescente a grabar en locaciones románticas con un hombre mucho mayor. Narra que cuando le tocó dar su primer “beso de telenovela”, le preguntó a Soberón si así eran siempre esas grabaciones; “sí, pero solo cuando la persona te gusta”, le respondió él.

Michelle Vieth se casó con Soberón, pero el matrimonio solo duró un año. “Hoy que tengo la edad que tengo y he vivido lo que he vivido, considero que en ese momento para mí fue amor”.

Tras firmar el divorcio, sucedió la filtración del video. “Firmé mi divorcio y afuera del juzgado, que fue en Puerto Vallarta, llegó una reportera y me dijo que había un rumor de que había un video mío”.

Michelle dice que los recuerdos que tiene ahora son borrosos, pero fue una revista la que publicó las imágenes del video explícito. “Cuando yo me grabé con mi pareja, que finalmente fue mi esposo, terminamos de hacer esa grabación y me dijo: ‘mira cómo lo borro’. Para mí eso no existía. Después de tanto tiempo, me doy cuenta de que sí existe”.

La experiencia posterior a la filtración la define como “una violación a la intimidad” y “es como un ultraje”, además de que no resulta fácil de describir. “Cuando lo vives, nadie que no lo haya vivido lo entiende. Y te lo comparto así porque el día que yo conocí a Olimpia Coral Melo fue la primera vez después de veintitantos años que pude platicar honestamente”.

Michelle Vieth reconoce el trabajo que la activista Olimpia Coral ha hecho en México, pues creó una ley que hoy en día protege a las mujeres de casos de violencia digital.

“Yo siendo tan joven no lo entendía”, dice la actriz refiriéndose al escrutinio público que vivió y la violencia de la que fue víctima. Tuvo que ir a terapia para poder trabajar ese trauma.