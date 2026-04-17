VIRAL: Los hijos de Ricky Martin roban miradas por su impresionante físico; así son los jóvenes

Ricky Martin se encuentra de gira y uno de sus destinos, donde se encuentra actualmente es Buenos Aires, Argentina, donde se ha dejado ver como nunca, pues llegó acompañado de sus hijos, quienes robaron toda la atención gracias a su impresionante físico y su parecido con el intérprete de "La vida loca".

Te puede interesar: Filtran supuesta identidad de la amante de Christian Nodal en medio de posible separación con Ángela Aguilar

¿Quiénes son los hijos de Ricky Martin?

El puertorriqueño tiene dos hijos mellizos Mateo y Valentino, quienes a pesar de siempre estar al lado de su padre en momentos importantes, tratan de llevar su vida lo más privada posible, pues no se dedican al medio artístico ni del espectáculo.

Los jóvenes de 17 años han acaparado las miradas en Argentina, donde uno de ellos se dejó ver cuando su padre salió por el balcón donde se encuentran hospedados y bailó para sus fanáticos, mientras Valentino grabó el maravilloso momento.

Cabe resaltar que Ricky Martin tiene otras dos hijas menores, Lucía de 7 años y Renn de 6 años, concebidas por medio de vientre subrogado con su expareja Jwan Yosef.

Los hijos de Ricky Martin causan sensación en redes sociales por su gran atractivo. pic.twitter.com/SUlDUHbEoS — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 17, 2026

El apoyo incondicional de los hijos de Ricky Martin

Aunque el cantante siempre se la pasa viajando para cumplir con sus fechas de sus giras, se toma el tiempo para pasar tiempo con sus hijos o bien, ellos van con él para apoyarlo durante sus conciertos y aprovechan el momento para visitar varios lugares de donde se encuentren como lo hicieron hace unos días en el museo Malba en Argentina.

Valentino y Mateo han sido acaparados por la prensa de Buenos Aires, pues es admirable el respaldo que le dan a su padre, además de que los grandes fanáticos están sorprendidos por el gran atractivo físico de los jóvenes y su gran parecido con el cantante.