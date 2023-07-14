Recuerdan al cantante Joan Sebastian en su octavo aniversario luctuoso

Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el octavo aniversario luctuoso de Joan Sebastian en Juliantla, donde amigos y familiares organizaron una misa para recordar al cantante.

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En una entrevista exclusiva, Federico Figueroa, recordó al intérprete de canciones como 'Tatuajes' y 'Secreto de Amor', además habló de la situación que vive la familia.

Estamos todos reunidos, los hermanos, los sobrinos, hay bastantes sobrinos, como siempre recordándolo; como tiene que ser cada año, por el gran hombre que era, por el gran ser humano que era. Yo hacía hincapié en la misa, que me dieron el micrófono, yo creo que pasó a mejor vida, yo creo que él sí pasó a mejor vida, porque de estar en un sufrimiento constante, cuando falleció, le noté una calma en la cara que, hace muchos años que no se la veía

¿Qué dice de la muerte de Julián Figueroa?

El hermano del cantante, habló del complicado momento por el que está pasando la familia, tras la muerte de Julián Figueroa, a tan corta edad.

Sí, se nos junta, lo de Julián lamentable, tan joven. Es algo que nos tomó de sorpresa, ya sabrás, cuando es de sorpresa es más difícil asimilar la desgracia, pero aquí estamos dándole, la vida sigue

¿Qué dijo de la herencia de Joan Sebastian?

Federico Figueroa prefirió no entrar en detalles sobre el proceso legal de la herencia que dejó Joan Sebastian, la cual ha causado una fuerte polémica dentro de la familia.

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