La prueba que Imelda Tuñón habría encontrado un nuevo amor

La mirada de los medios dedicados al mundo del espectáculo y de los internautas sigue apuntando hacia Imelda Tuñón. Es que la actriz y cantante enfrenta una nueva polémica tras la filtración de videos en donde se la ve autolesionándose frente a quien fue su esposo, Julián Figueroa .

Sin embargo, en medio de la turbulencia, entre los últimos posteos que la artista realizó en las plataformas digitales una foto despertó nuevos rumores sobre su vida privada. Esta vez, se estima que Imelda Tuñón le ha dado una nueva oportunidad al amor.

¿Qué polémica envuelve a Imelda Tuñón?

Fue días atrás cuando se filtraron videos en los que puede verse a Imelda Tuñón en medio de una acalorada discusión con su esposo Julián Figueroa, fallecido en 2023. En las imágenes, la actriz aparece autolesionándose y es lo que despertó conjeturas sobre si se trataba de una estrategia para culpar luego al músico.

|Instagram /imetunon

La artista no tardó en reaccionar y remarcó que el video fue sacado de contexto ya que se dio en medio de un ataque de pánico. Además, Imelda Tuñón apuntó al esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, como quien pudo haber compartido el material para perjudicarla por lo que afirmó que iniciará acciones legales en su contra.

¿Imelda Tuñón tiene novio?

Mientras la nueva polémica aún resuena en las plataformas digitales y medios de comunicación, Imelda Tuñón utiliza sus redes sociales a diario y entre sus posteos llamó mucho la atención una fotografía de un ramo de flores. Ahora, los rumores nuevamente la tienen de protagonista pero de una posible historia de amor.

El posteo de la actriz no ha dejado especulaciones de lado y es que los internautas y algunos reportes indican que, posiblemente, Imelda Tuñón le ha dado una nueva oportunidad al amor y esas flores serían su regalo del Día de los Enamorados. Por el momento, la artista no ha brindado declaraciones al respecto pero toda la atención sigue concentrada en ella, la polémica de los videos y los latidos de su corazón.