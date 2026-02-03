Así fue el incómodo reencuentro que tuvieron Karol G y Feid: VIDEO

El mundo del espectáculo tiene muchas historias de amor y desamor, por lo que incluso en los Grammys ocurridos el domingo pasado se dio un reencuentro bastante particular entre dos artistas latinos. Aunque ninguno ha dicho algo acerca de su ruptura, al encontrarse muy cercanos en la alfombra roja, ni siquiera se voltearon a ver. Esto es lo que se sabe de la relación actual de Karol G y Feid.

¿Cómo se dio el reencuentro entre Karol G y Feid?

Hace unos meses los artistas colombianos vivían una de las relaciones más virales, aunque realmente mantenían los detalles completamente fuera del foco mediático. Sin embargo, el amor se terminó entre ellos, pero la vida les tenía preparados un reencuentro que se viralizó en las redes sociales en la entrega de premios ya mencionada.

En el evento de la alfombra roja, estuvieron a unos cuantos metros de distancia pero evidentemente no hubo contacto alguno. Es seguro que ambos sabían de la presencia del otro, pero los exponentes de música sudamericanos estaban en sus respectivas actividades, disfrutando de sus roles para los que fueron invitados en la edición 2026 de los Grammys.

En el caso de la cantante colombiana, fue la presentadora de uno de los premios, donde precisamente Feid estaba nominado. Dicho premio se lo llevó Bad Bunny, que es otra de las grandes figuras de la música latinoamericana en la actualidad.

¿Por qué Karol G y Feid terminaron su relación amorosa?

Como primer punto se debe aclarar que ninguno salió a declarar nada respecto de la finalización de su vínculo afectivo. Pero según reportes distintos, las fuentes cercanas declararon que todo se dio de manera amistosa y cordial. Y el punto principal de la no continuación de su relación fue por las apretadas agendas profesionales que les impidió estar cercanos.

Ante las actividades de ambos, se asegura que el colombiano fue quien decidió romper con la relación, sintiendo inclusive que sus objetivos como pareja ya se estaban distanciando entre ellos.