Estas son las increíbles imágenes de Vanessa Guzmán en medio de su cumpleaños 50

El caso de Vanessa Guzmán es de los más particulares en el mundo del espectáculo en los años recientes, pues siendo una figura reconocida en el medio de la televisión, decidió dedicarse al fisicoculturismo. Por ello, varios le perdieron el rastro, pues mucha de su carrera la hizo en los Estados Unidos. Pero ahora ha regresado un poco al medio y aclaró cuál es su relación con la actuación.

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¿Cómo luce Vanessa Guzmán en la actualidad?

Justamente en días pasados la actriz y deportista compartió en redes sociales que llegó a sus 50 primaveras, lo cual causó asombro para muchos que no habían sabido de ella en los años recientes. Entre distintas reuniones, algunos destacaron su look con un imponente físico, celebrando con alumnas de su trabajo y también con familiares y amigos.

Esto dijo alrededor de llegar al que muchos denominan el quinto piso: “Mi cumpleaños oficial fue el 19 de abril, y sigo celebrando la vida… Me siento profundamente agradecida por cada momento que la vida me regala para compartir, por la dicha inmensa de tener a mis hijos, a mi madre y a mi hermana… Hoy abrazo con ilusión esta nueva etapa de vida, entendiendo que el amor, la compañía y los momentos compartidos son de las cosas más valiosas que podemos tener”.

Con eso, la famosa sigue imponiendo conversación alrededor de su imponente figura y su belleza que muchos comentarios destacan en las distintas redes sociales. Sin embargo, algunos siguen con la duda de si Vanessa Guzmán se retiró de la actuación o cuál es su postura ante una actividad que muchos no sueltan durante toda su vida.

¿Vanessa Guzmán se retiró del mundo de la actuación?

La nacida en Ciudad Juárez regresó de cierta forma a la vida pública tras dedicarse por completo a la vida deportiva-atlética. Allí declaró que ella no le ha cerrado las puertas al mundo de la actuación, sin embargo entiende que el cambio físico que vivió no la hace una actriz que pueda estar en el radar de los encargados de los distintos proyectos televisivos. Es decir, ella no se ha retirado oficialmente y si el trabajo que le ofrecen le conviene, ella estaría contenta de regresar.