¿Traición a Ángela Aguilar? La indirecta de Yuridia que sería para Christian Nodal

La canción “Rosita” interpretada por Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco, ha reavivado la guerra entre Christian Nodal y Cazzu. El tema en cuestión hace referencia a la vida amorosa del mexicano y su fugaz casamiento con Ángela Aguilar por lo que la trapera argentina salió al cruce de los intérpretes.

Quien no se quiso quedar fuera de la polémica es Yuridia por lo que largó una contundente indirecta en contra de Christian Nodal. Como era de esperarse esto tuvo relevancia en las redes sociales.

¿Qué dijo Yuridia contra Christian Nodal?

Cazzu realizó una publicación en la que acusaba a Nodal de abandonar a su hija y que estaba muy enojada por la camaradería masculina. En cuanto al mexicano, expresó en su canal de difusión donde aseguró estar cansado de las mentiras y acusó a la argentina de impedirle ser un padre presente, además de señalar que ella se rodeó de personas que dañaron su relación durante el embarazo.

Dada esta situación es que se encuentran los bandos divididos y quien se metió en la polémica fue Yuridia. Así es que publicó unos mensajes encriptados cuyos usuarios los interpretaron como una clara indirecta a Nodal. Lo que decían estas publicaciones era “No hay que usar tanto yipiti, vatos” y “No me quise quemar el hocico”.

Las declaraciones que ha realizado, fueron tomadas por algunos usuarios como una traición hacia Ángela Aguilar, ya que ambas artistas compartieron el éxito del sencillo ‘Qué agonía’.

Hay quienes están de acuerdo con Yuridia por tomar partido por Cazzu, mientras que otros cuestionan la veracidad de los textos y que fueron redactados con Inteligencia Artificial.

La cantante trató de desviar la atención vinculando sus dichos a una serie de televisión, sin embargo, el impacto que tuvo en las redes no tiene marcha atrás. Parece que esta novela seguirá y con más personalidades involucradas.

