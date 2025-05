Indómita: El nuevo álbum de Belinda podría incluir una colaboración con Jared Leto

Belinda está por volver a la música y, si algo ha dejado claro, es que no piensa regresar en silencio. Indómita, su nuevo álbum, viene cargado de sorpresas: Géneros que no esperábamos, letras que prometen dar de qué hablar y, al parecer, colaboraciones que no se ven venir.

Una de las más comentadas —y que ya está encendiendo las redes— es la posible canción junto a Jared Leto, vocalista de la banda 30 Seconds to Mars, con quien la artista ha sido vista en varias ocasiones fuera del escenario desde hace un par de años.

Aunque no hay nada confirmado oficialmente, los rumores están corriendo con fuerza en fanpages y cuentas dedicadas a la cantante. Y sí, la expectativa por el disco va en aumento.

¿Belinda y Jared Leto cantarán juntos en el nuevo disco Indómita?

Según fuentes cercanas a los fans y cuentas especializadas como Belinda Ídolos, Indómita incluiría una colaboración con Jared Leto, posiblemente en una nueva versión de “Never Not Love You”, tema lanzado por 30 Seconds to Mars en 2023.

Este rumor ha tomado fuerza luego de que ambos artistas fueran vistos juntos en diversas ocasiones, además de que Leto ha mostrado apoyo a Belinda en redes sociales.

También se habla de una posible fusión de regional mexicano con rock alternativo, ya que Belinda reveló hace tiempo que tenía una canción en puerta con “un amigo americano, rockero, que se animó a cantar algo regional”.

Aunque no se ha confirmado que se trate de Jared Leto, las pistas apuntan en esa dirección.

¿Cuándo se lanza Indómita, el nuevo álbum de Belinda?

El nuevo álbum de Belinda tiene como fecha tentativa de estreno el 5 de junio, según información compartida por cuentas de seguidores. La lista de canciones filtrada incluye títulos que han despertado curiosidad y entusiasmo:



Silvana , en referencia a su personaje en Cómplices al rescate

, en referencia a su personaje en Cómplices al rescate Heterocromía , una canción que habla de animales

, una canción que habla de animales Wet Dreams , colaboración con Tokischa

, colaboración con Dueto con Los Ángeles Azules

Moretón , un tema pop con una letra controversial

un tema pop con una letra controversial Van Gogh, Aries y Rayo McQueen , de estilos aún desconocidos

, de estilos aún desconocidos +perra+bitch, una canción que, según se dice, “va a romper todo”

La unión entre Belinda y Jared Leto, si se confirma, marcaría un momento clave en la carrera de la cantante. No solo por el peso internacional del vocalista de 30 Seconds to Mars, sino porque representaría una fusión poco habitual entre dos mundos musicales: el pop latino y el rock alternativo estadounidense.

Además, sería una jugada estratégica en términos de proyección global para Indómita, un álbum que ya desde antes de su estreno está generando conversación por sus colaboraciones, su diversidad de sonidos y el regreso de Belinda a una etapa más arriesgada de su carrera.