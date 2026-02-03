Inesperada muerte de un cantante: luchaba contra una enfermedad en silencio

El cantante Chuck Negron murió a los 83 años, luego de luchar contra una enfermedad en silencio. La triste noticia generó conmoción en el mundo de la música durante las primeras horas de este martes 3 de febrero.

Fue uno de sus excompañeros quien confirmó el fallecimiento a través de un mensaje en Facebook: “Hoy recibí la noticia de que mi excompañero de banda de Three Dog Night, Chuck Negron, falleció pacíficamente en su casa”, escribió Danny Hutton.

¿De qué murió el cantante Chuck Negron?

Chuck Negron murió en su casa, ubicada en Studio City, California, a causa de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), además de complicaciones cardíacas. La revista People señaló que el músico pasó sus últimos momentos rodeado de su familia, de acuerdo con declaraciones de su publicista.

En redes sociales, despiden a Chuck Negron con mensajes de tristeza.|Especial / X

El famoso enfrentó esta enfermedad en silencio y, según su familia, “fue un testimonio de nunca darse por vencido, de perseverar ante todo lo que la vida te depara”.

¿Quién era Chuck Negron?

Chuck Negron fue uno de los líderes de la banda Three Dog Night, conocidos por éxitos como “Joy to the World”, “Mama Told Me (Not to Come)” y “One”, por mencionar algunos.

God speed Chuck Negron. An original rock and roll bad ass that truly was the soul of Three Dog Night.



You truly were the king of the world. pic.twitter.com/kHBln1QE3u — Danny Deraney (@DannyDeraney) February 3, 2026

El artista creció en el Bronx, Nueva York, y posteriormente se mudó a Los Ángeles para cursar la universidad. Fue ahí donde logró conectar con la industria musica l. En 1967, junto a su amigo Danny Hutton, formó la banda y comenzó interpretando canciones de otros compositores, hasta que entre 1969 y 1975 lograron posicionarse en el Top 40 de Billboard.

La agrupación se desintegró años después debido a los problemas de adicciones que enfrentó Negron. Sin embargo, tras rehabilitarse, el cantante logró regresar a los escenarios en 1991.

En redes sociales, seguidores que lo recuerdan con cariño se han despedido del artista con emotivos mensajes dirigidos a su familia. Uno de ellos escribió: “Un momento de silencio, por favor, y una última copa de buen vino con Jeremiah, una rana toro y buen amigo mío, tras el fallecimiento de Chuck Negron de Three Dog Night”.