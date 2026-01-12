Asesinan a influencer tras inquietante mensaje en sus redes sociales

Una nueva muerte trágica enluta a las redes sociales y es que el pasado sábado 10 de enero fue hallado sin vida Isaac Efraín Valadez. Se trata del influencer conocido como Chakin Valadez quien se había vuelto muy popular por documentar sus viajes en Baja California.

La Resolana | El Capi Pérez nos hace reír con sus mejores parodias y algunas de ellas son de Exatlón México

Este asesinato se suma a la extensa lista de personalidades del mundo de las plataformas digitales que en 2025 se incrementó ampliamente. Mientras la investigación intenta dar con los responsables del hecho de sangre, los seguidores de Chakin Valadez lo despiden con sentidos mensajes de dolor.

¿Cómo murió Chakin Valadez?

Fue en la mañana del pasado sábado cuando se conoció la triste noticia de la muerte de Chakin Valadez. Autoridades del fraccionamiento San Borja, Ensenada, confirmaron el hallazgo sin vida del camionero e influencer en el estacionamiento de una tienda ubicada en la calle Emilio Abreu.

Chakin Valadez presentaba disparos en su cabeza y ya no tenía signos vitales cuando fue hallado dentro de su camión. En la unidad se observaron los impactos de bala en el parabrisas por lo que se estima que se trató de un ataque directo al creador de contenido.

¿Cuál fue el último mensaje de Chakin Valadez?

La muerte de Chakin Valadez ha sorprendido a todos sus seguidores que a diario tomaban contacto con el contenido que el influencer compartía desde las rutas de Baja California. Ahora, la investigación de la Policía intenta establecer en qué circunstancias se produjo el asesinato y quién o quiénes fueron los autores de los disparos.

Mientras el fandom de Chakin Valadez los despide con profundo dolor en las redes sociales, muchos internautas no salen de su asombro por el último posteo que el transportista hizo en su cuenta de Instagram. Fue horas antes del hecho de sangre que le costó la vida y muchos lo han tomado como un mensaje de despedida.

“Este viaje parece ser el último quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real cómo la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre 3 puntos. El llano colorado, Baja California, México”, escribió Chakin Valadez antes de su muerte.