Cae el influencer Azlan por ocasionar incendio en ring de boxeo

Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, han anunciado que hay cuatro detenidos tras el ataque armado e incendio del ring que ocurrió en la Noche Suprema en Hermosillo, Sonora. Entre los presuntos implicados se encuentra Azlan un influencer reconocido.

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El fiscal de la causa, Gustavo Rómulo Salas Chávez, manifestó que el influencer estaba implicado ya que promocionaba enervantes en sus redes sociales. También contaba con una orden de aprehensión por otro delito grave.

¿De qué acusan al influencer Azlan?

El 28 de agosto ocurrió un ataque contra el Centro de Usos Múltiples. Allí un comando armado ingresó al lugar y comenzaron a realizar detonaciones con rifles de asalto e incendiaron el ring que estaba preparado para la función “Noche Suprema: El Norte Manda”, programada para el día siguiente.

De acuerdo con la información obtenida, la presunta venta de sustancias prohibidas por parte del influencer, habría desatado el enojo del grupo criminal que realizó los ataques. Además, se dice que le habría regalado algo fuera de la ley a otro creador de contenido. A esto tenemos que agregar que los otros tres detenidos de la causa estarían vinculados con otros delitos en Sonora.

🚨 #Sonora | Esta era la cartelera del evento la “Noche Suprema”, cancelado por la Mesa Estatal de Seguridad.



La función de box entre influencers estaba programada para mañana en el CUM de #Hermosillo, pero fue cancelada luego de los hechos violentos registrados en el recinto.… https://t.co/nPsF3u8ulY pic.twitter.com/fb8EQnx1Yr — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 29, 2026

Cabe destacar que FGJES detalló que el promotor de Noche Suprema contaba con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, pero no presentó un Plan de Seguridad Física ante la Mesa de Seguridad del Estado. Debido a esta falla es que las autoridades no pudieron conocer con anticipación los antecedentes penales de algunos participantes de la cartelera.

La dependencia mantiene solicitudes de colaboración interfiscalías para localizar a otras personas que deben ser interrogadas y que ya no se encuentran en el estado.

¿Quién es Azlan?

Azlan es un creador de contenido que publicaba videos en TikTok relacionados con vida callejera y la promoción de sustancias ilegales, de acuerdo con lo que han manifestado las autoridades.