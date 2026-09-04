Las coronas pueden convertirse en un accesorio para fiestas temáticas, sesiones de fotos o reuniones entre seguidores de KPop Demon Hunters, que también pueden replicar los llaveros mini para la mochila inspirados en canciones de los Saja Boys. HUNTRIX está integrada por Rumi, Mira y Zoey, 3 artistas que combinan su carrera musical con una misión sobrenatural dentro de la historia de Netflix.

Para elaborar estas propuestas se pueden utilizar materiales económicos como cartulina, foami, papel, diamantina, cuentas decorativas, listones, pegamento y una diadema. La intención consiste en tomar elementos visuales del universo de las protagonistas y convertirlos en accesorios hechos a mano, al igual que estas 5 manualidades hechas de cartón de los Saja Boys.

6 ideas para hacer coronas inspiradas en Huntrix para todos los fans de Kpop Demon Hunters|IA

Las coronas para fans de KPop Demon Hunters

1. Corona dorada de Rumi: Para representar a Rumi se puede utilizar una cartulina dorada y añadir pequeños detalles morados. El diseño puede llevar una gema central de color lavanda y una cinta para ajustar el accesorio. La elección de estos tonos toma como referencia la estética de la protagonista.

2. Tiara de estrellas para Mira: Una segunda opción es una diadema con estrellas plateadas, pequeñas piedras y una pieza central oscura.

3. Corona rosa para Zoey: Este modelo puede combinar una base rosa con detalles blancos y pequeñas figuras de corazones o estrellas. Para darle volumen, se pueden pegar piezas de foami en distintos niveles sobre una diadema.

4. Corona de las 3 integrantes: La base puede dividirse en 3 secciones con detalles asociados a Rumi, Mira y Zoey, además de incluir las iniciales HUNTR como decoración.

5. Tiara con efecto de escenario: Es una propuesta más cercana al estilo de un concierto. Se puede utilizar una diadema negra y encima pegar estrellas, micrófonos pequeños, notas musicales y piezas brillantes.

6. Corona de cazadoras: El último diseño puede llevar una base puntiaguda con detalles que que asmilien las armas y el universo sobrenatural de las protagonistas.