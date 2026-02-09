Influencer se quita varias costillas y comparte cómo se las come en caldo: VIDEO

Las redes sociales no dejan de sorprender al mundo entero y es que los creadores de contenido parece que a diario se esfuerzan por llamar la atención y sumar visualizaciones. Un ejemplo de ello es una publicación realizada por la influencer Adea que ha despertado una gran polémica.

La creadora de contenido de origen francés ha difundido un video en el que afirma haberse sometido a una cirugía para extraerse algunas costillas y así lucir una cintura refinada. No conforme con ello, Adea realizó una estremecedora revelación sobre las costillas que supuestamente le quitaron.

¿Menos costillas para Adea?

De acuerdo con lo difundido por medios de Francia, la influencer compartió con sus más de 1,7 millones de seguidores un video en donde se la puede ver con un corset postcirugía y afirmando que se había quitado varias costillas de su cuerpo.

La publicación despertó alertas en las plataformas digitales donde los internautas han iniciado un debate sobre los perjuicios que este procedimiento puede tener para la salud. Mientras algunos de recuerdan que las costillas sirven para cuidar los órganos y mantener el cuerpo erguido, otros se preguntan por la salud mental de quienes acceden a estos procedimientos.

Adea y una revelación estremecedora

El posteo de Adea no solo sorprendió por el procedimeinto estético al que se sometió, sino que tuvo una revelación estremecedora. “Mi receta de caldo de huesos. Sabe a pollo”, expresó la influencer mientras mostraba lo que supuestamente eran las costillas que le extrajeron.

La creadora de contenido dejó entrever que con sus costillas hizo un caldo para alimentarse, situación que multiplicó aún más las visualizaciones del video que rápidamente llegó a los medios de comunicación de su país y luego rompió los límites internacionales.

Adea concentra todas las miradas por estas horas y el debate en redes incluye a profesionales de la salud que advierten sobre estas prácticas como el médico experto en medicina estética, José Manuel Gómez, quien al ser consultado sobre el tema respondió: “La mortalidad que tiene este tipo de operaciones es muy alta. Si esta persona ha hecho esto es porque tiene un problema psicológico y psiquiátrico muy importante”.