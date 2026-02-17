Muere influencer inesperadamente: ¿quién era y qué le pasó?

Tras años peleando contra un desalentador diagnóstico de cáncer, este joven influencer falleció el fin de semana pasado. En pleno festejo del San Valentín, la figura de internet falleció y sus familiares lo confirmaron horas después. Ahora se indica que el funeral ocurrirá el próximo miércoles 18 de febrero. Así fue la vida de este joven italiano.

¿Quién era este influencer fallecido el fin de semana?

El nombre de Damiano Alberti causó un fuerte impacto entre la comunidad local de dicho país europeo. Su testimonio que hizo evidente en redes sociales provocó diversas reacciones por cómo este joven compartió sus vivencias desde que le diagnosticaron cáncer de pierna en 2023. Como todo caso, tuvo altibajos y se indica que compartió momentos donde no se sentía nada bien, pero incluso compartió que se recuperó y pudo caminar.

Le encontraron el cáncer en su pierna en marzo de 2023, pero lo compartió hasta mayo de ese mismo año, indicando que el resultado de las pruebas fueron bastante adversas. Se trataba de un tumor maligno. Ya instalados en el 2024, intensificó su actividad en redes sociales, sobre todo en YouTube. Ahí documentaba de manera extensa todo lo ocurrido, sin embargo tuvo experiencias desalentadoras.

En septiembre de 2025 se tiene registros de malos ratos, pues recibió muchas malas noticias durante todo el año. Incluso fue ahí donde dejó de caminar, aunque también compartió que encontró la fuerza para pelear por seguir en un camino tortuoso… por determinados ratos. “Me había convertido, digamos, en una persona morbosa, sin objetivos, sin nada propio que perseguir”.

¿Cómo fueron los días finales de este influencer?

Como se comentó, a finales de 2025 se anunció que dejaría de producir contenido de manera más constante. Y es que el tema físico ya no era sencillo de solventar, por esa razón no se sabía mucho de él. Lamentablemente se reportó su muerte el sábado y su familia la confirmó. Estos días se velará el cuerpo y según los medios locales, le despedirán para siempre el miércoles.