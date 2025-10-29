Influencer murió a los 29 años tras perder la batalla contra el cáncer; esto se sabe de su trágica muerte

El mundo digital está de luto al enfrentarse a uno de los testimonios más hermosos que ha dejado la comunidad en TikTok. Se anunció que la influencer Kae Bradshaw perdió la batalla contra el cáncer después de meses peleando contra el mismo. Lamentablemente la enfermedad estaba muy avanzada, por ello familiares, seguidores y amigos ya la despiden con mucho amor en redes sociales.

¿Quién era Kae Bradshaw, la influencer recientemente fallecida?

La fama que adquirió esta joven de 29 años tomó bastante relevancia por el tipo de contenido que compartía. Desde que le detectaron el cáncer, convirtió su cuenta en un espacio donde expresaba cómo llevaba su proceso. Hablaba de sus quimioterapias, cómo se encontraba física y emocionalmente. Sin embargo, su marido dio el anunció de que el cuerpo de su esposa no resistió más.

En los primeros días de octubre se abrió una cuenta en GoFundMe, esto con la intención de recaudar dinero para apoyarla. Su marido tenía dos empleos, vendió su barco y su camioneta pero los gastos eran mayúsculos. Lamentablemente, una de sus últimas publicaciones indicaban que el final se avecinaba.

Allí, comunicó que su cuerpo no estaba óptimo para soportar las quimioterapias y que en caso de que algo trágico sucediera, ya había firmado una orden de no resurreción. Situación que se presentó el pasado lunes 27 de octubre.

¿Cuánto tiempo llevaba peleando con el cáncer esta influencer?

Según lo reportado, al menos desde marzo Kaelin dedicó su cuenta de TikTok (nueva al ser hackeada la anterior) a platicar sobre su cáncer desde marzo del presente 2025. Lamentablemente el cáncer de vías biliares que le quitó la vida estaba avanzado. Por ello, su cuerpo ya no pudo dar la batalla que la mantuviera lo mejor posible.

El esposo de Bradshaw indicó que ella murió sobre la 1:27 de la madrugada rodeada de su familia y con la mano de su esposo tomándola en sus últimos suspiros. Agregando que esta creadora de contenido siempre vio cómo su familia, amigos e incluso su comunidad la trató y alentó de manera que no siempre ocurre en internet.