Ella es la influencer que fue víctima de una estafa en México

Esmeralda Soto es una actriz e influencer mexicana, quien se ha logrado posicionar en la farándula debido a su personalidad carismática y divertida. Sin embargo, la joven creadora se encuentra viviendo un momento complejo de su vida.

La personalidad explica que fue víctima de una estafa en Mérida, detallando qué fue lo que le pasó, sorprendiendo a todos los usuarios que vieron su contenido por la forma en que ocurrieron los hechos y la gran suma de dinero que perdió.

¿Qué le pasó a Esmeralda Soto?

Esmeralda Soto desde su cuenta de TikTok detalla que fue víctima de una estafa en Mérida, lugar en el que ella se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto a su mamá. Lamentablemente, es la segunda ocasión en que a ella le roban dinero mediante engaños en la zona.

La influencer detalla que mientras estaba tomándose fotos con algunos fans, un señor se le acercó para igualmente fotografiarse junto a la usuaria. Dicho personaje le aseguró que era arqueólogo y trabajaba en el INAH, para después asegurarle que ella estaba muy “cargada”, haciéndole la recomendación de usar algunas piedras.

Para poder hablar más al respecto, él las llevó a su restaurante supuestamente, para después darle todo un tour en el lugar, para después ofrecerle un tratamiento alternativo con “ámbar molido”, detallando que aprovechó las vulnerabilidades de su salud para robarles dinero.

Aunque no contaba con el dinero para el tratamiento, ella le pagó 9 mil pesos en efectivo; ella recibió un frasco con dicho mineral que debía consumir en ayunas. Pero después esta persona, a base de engaños, le pidió miles de pesos para poder pagar un tratamiento de salud: 9 mil en efectivo, pero sin decirle a su mamá, y dos transacciones de 9 mil pesos.

¿Cómo se percataron del engaño?

Detalla que, ante la insistencia del señor, la influencer y su madre empezaron a armar cabos, logrando identificar que todo se trataba de un engaño, ya que el supuesto “ámbar molido” se trataba de sustituto de leche.

Por suerte pudo recuperar 18 mil pesos, dinero que iba a ser enviado en transacciones. Ante todos los hechos, Esmeralda Soto detalló que, al ser víctima de estafa en Mérida, va a seguir confiando en las personas, pero va a ser más cuidadosa para ya no caer en esos engaños.