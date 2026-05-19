Los ojos marrones o cafés son de los más comunes en el ser humano, pero es en la mujer donde destacan más por ser muy versátiles a la hora del maquillaje. Lo mejor de todo es que no se necesitan grandes cantidades de tinta para que se vean naturales y aesthetic, como lo es en este caso. Este es el paso a paso para maquillar las cejas con lápiz.

Antes de poner manos a la obra, puedes preparar el párpado al aplicar sombras, a fin de que el maquillaje dure más y los colores se vean más intensos. Es preciso mencionar que los tonos cálidos te darán ese look natural, como lo son los bronces, cobrizos y dorados. Estas son las 4 ideas de peinados perfectos para cabello corto en cualquier ocasión: se ven cute y aesthetic.

Cómo maquillar los ojos marrones para que se vean naturales y aesthetic: paso a paso|Pinterest

El paso a paso para maquillar los ojos marrones

Para comenzar, escoge un tono café con un subtono rosa para comenzar a aplicar por todo el párpado y en la parte de abajo del ojo. Posteriormente, elige un color más oscuro para hacer el delineado de la parte de arriba.

Pero realmente lo que hará la diferencia en tu maquillaje es delinear con un lápiz color vino la zona del lagrimal, para terminar con una máscara de pestañas de color café. Sin duda, la combinación de estos tonos resaltará lo marrón de tus ojos.

Este pequeño paso a paso te será de gran ayuda si no sabes cómo resaltar el color de tus ojos, pero sobre todo cuando vas de prisa, ya que no te tomará ni 5 minutos maquillarte, ya que el proceso es fácil y rápido.

No olvides, al final de la jornada o del día, hacer tu rutina para desmaquillarte, ya que es de suma importancia no dormirte con los “kilos de polvo y tinta”, puesto que podría traerte consecuencias como la aparición de acné y envejecimiento prematuro.