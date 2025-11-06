Murió el influencer de viajes Anunay Sood; ¿Qué le pasó?

Lamentablemente se dio a conocer la noticia de que el influencer de viajes Anunay Sood, de 32 años, murió en Las Vegas. Esto ha conmocionado a sus fans y a la comunidad de creadores de contenido.

Este influencer era muy conocido por sus fotografías de viajes, su espíritu aventurero y su gran número de seguidores en las redes sociales, se había convertido en una voz destacada en el espacio de los viajes digitales.

¿Cómo murió Anunay Sood?

De acuerdo a los primeros informes, el influencer habría sufrido un ataque al corazón en Las Vegas. Sin embargo, no hay una confirmación oficial.

La familia solicitó que se respetará la privacidad y que los fanáticos no se reunieron fuera de su casa. En su perfil de Instagram, lo despidieron con el siguiente mensaje:

"Con profunda tristeza compartimos la noticia de la muerte de nuestro querido Anunay Sood.

Le pedimos amablemente su comprensión y privacidad mientras navegamos por este momento difícil. Humildemente le pedimos que evite reunir multitud cerca de la propiedad personal.

Por favor, mantengan a su familia y seres queridos en sus pensamientos y oraciones. Que su alma descanse en paz. 🕊️"

¿Quién fue Anunay Sood?

Anunay Sood se colocó en el Top 100 de estrellas digitales de Forbes India, durante tres años consecutivos: 2022, 2023 y 2024. Lo describían como un fotógrafo con sede en Dubai que comenzó a documentar sus viajes en Instagram y luego estuvo al mando de una empresa de marketing.

Su trabajo inspiró a muchos a explorar destinos remotos y pensar de manera diferente en los viajes. La muerte del joven ha dejado mucha tristeza en el ambiente.

Dada esta circunstancia es importante aclarar que el ataque cardíaco es una especulación ya que no hay confirmaciones oficiales al respecto. La familia del influencer pide mucha cautela en cuanto a la información.