Influencer vuelve a arremeter contra Ángela Aguilar tras haber recibido supuestos mensajes de la cantante

Ángela Aguilar nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pero ahora por una serie de mensajes que un famoso influencer (Zorrito Youtubero) le mandó.

La ‘Princesa del Regional Mexicano’ y el famoso influencer protagonizaron tremendo escándalo hace algunos meses, cuando este aseguró tener información delicada sobre ella y su esposo, Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar le mandó mensajes al influencer?

A través de sus redes sociales, el Zorrito Youtubero compartió diversas capturas de pantalla en donde mostró los mensajes que presuntamente recibió de parte de Ángela Aguilar.

En uno de los mensajes supuestamente Ángela Aguilar le cuestionó: “¿Por qué me odias?”, a lo que él le respondió que no la odiaba y que si quería saber más sobre su respuesta estuviera pendiente de sus redes sociales.

¿Qué dijo el influencer?

El Zorrito Youtubero arremetió contra la cantante, a quien tachó de insoportable porque desde pequeña ha tenido una actitud soberbia, misma que se acentuó con el tiempo.

Posteriormente, la acusó de ser mala amiga por el tema de Christian Nodal y agregó una fotografía donde salía la hija de Pepe Aguilar, Nodal y Cazzu: “La hipocrecía que te manejabas, que ante los medios les deseabas lo mejor y decías estar feliz por ellos y el bebé. Recuerda mi pelona que si a Cazzu la abandonó con todo e hijo, tú puedes esperar lo mismo”.

Del mismo modo, insultó el físico de Chrsitian Nodal y luego recordó el video donde Ángela Aguilar hablaba sobre la infidelidad.

¿Zorrito Youtubero lamentó el hate que ha sufrido Pepe Aguilar? Así es, el influencer responsabilizó a Ángela Aguilar del hate que vive su padre, incluso se solidarizó con el cantante.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues dijo estar harto de que la cantante no pare de mencionar a su abuela Flor Silvestre, por lo que le pidió cambiar el discurso. Aunado a ello, dijo que la cantante no tiene estilo propio.

¿Cómo reaccionaron las redes ante lo sucedido con Ángela Aguilar?

Como era de esperarse, el hecho no pasó desapercibido en redes, donde muchos aseguraron que estaba hablando por la gran mayoria, pues ya no quieren saber nada de Ángela Aguilar.