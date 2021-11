FOTOS | Internautas señalan a J Balvin como "machista" y "tóxico".

El artista de música urbana, J Balvin, hizo un comentario en una foto de Valentina Ferrer, ¡y ahora no lo bajan de “machista” y “tóxico”!

El pobre J Balvin no sale de una, cuando ya está en otra. Nuevamente causó polémica hace unos días en las redes sociales. No por tener problemas con algún colega, no por alguno de sus videos musicales, ¡sino por la forma en la que le habló a su pareja sentimental! ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles. Checa las fotos AQUÍ .

Te puede interesar: ¡Maluma y Grupo Firme hacen colaboración! Esta es la fecha de estreno.

Tachan a J Balvin de “tóxico” por comentario en una foto de su pareja, Valentina Ferrer.

Valentina Ferrer, es la pareja de J Balvin y madre de su primer hijo “Río”. La modelo suele subir fotografías de sus pasarelas o de las marcas que viste. En una de sus publicaciones se le ve en bikini color verde y frente a un espejo donde se destaca su figura. A todos les encantó, pues luce espectacular, ¡pero al parecer al reggaetonero no mucho! Pues le comentó que si no tenía una foto con más ropa. “¿Alguna foto con ropa, por casualidad?”, escribió J Balvin. ¿Será que le dieron celos tantos elogios quele hicieron a Valentina?

¡Pues cometió un grave error! Pues los internautas se le fueron con todo. No lo bajaron de “machista”, “tóxico” y “controlador”. Incluso varios le recordaron las letras de sus canciones y comentaron que no fuera “doble moral”. Obviamente el cantante se dio cuenta y tuvo que eliminar su comentario.

Más adelante, Balvin recapacitó y volvió a comentar la fotografía de su guapísima pareja, pero ahora con algo mucho más lindo: “Qué bella mi niña, la reina de Córdoba, la madre de mi hijo, soñadora, casual, chistosa, hermosa, y bueno termino ya”.

Muchos internautas aún así lo criticaron, pues dicen que no es sincero y lo que realmente piensa de esa fotografía, es lo primero que comentó. ¡El punto es que J Balvin tiene meses en el ojo del huracán y no puede salir de ahí! ¿Será que todas sus polémicas lo perjudicarán en su carrera?

Te puede interesar: ¡Camila Cabello y Shawn Mendes, terminaron su noviazgo!