¿Estaba divorciado? Javier Ibarreche sorprende al casarse por segunda vez

Los seguidores de Javier Ibarreche se llevaron una gran sorpresa este fin de semana, pues el creador de contenido publicó videos y fotos de su espectacular segunda boda. Esta celebración también despertó cierta intriga, pues el también crítico de cine había contraído matrimonio el año pasado.

En realidad, Ibarreche simplemente hizo una segunda celebración, más "oficial", con su esposa, Daniela Schmill. Su relación permanece tan sólida y feliz como lo demostraron en mayo de 2025, cuando festejaron su matrimonio de manera íntima y "sencilla".

|Crédito: Instagram. @ibarrechejavier

Así fue la segunda boda de Javier Ibarreche

Como lo mostraron sus historias de Instagram, Javier Ibarreche y Daniela Schmill se casaron en medio del bosque de Valle de Bravo, en el Estado de México. Se trató de una fiesta rodeada por completo de naturaleza y con una decoración acorde, que le dio un aspecto etéreo y de fantasía.

Daniela Schmill, quien permanece alejada del ojo público, usó un vestido con escote en V y cutouts en la cintura; también se puso botas vaqueras de color blanco y llevaba un ramo natural. Conforme avanzaba la fiesta y el baile, en los clips se nota que su falda lisa se fue ensuciando poco a poco, sin que eso perturbara en lo más mínimo su alegría.

|Crédito: Instagram. @ibarrechejavier

Javier Ibarreche usó un traje color vino diseñado especialmente para él; su saco llevaba un trozo de tela que cruzaba su torso y se sostenía en el hombro, a manera de túnica. Su emblemática cabellera estaba sostenida en un chongo y a él se le ve con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionado, antes de comenzar la ceremonia.

La stylist Ale Vintages, quien también es diseñadora mexicana, destacó en redes sociales cómo fue trabajar con Ibarreche para crear su traje. "Creo que logramos lo que querías, ser el novio más icónico de todos", escribió.

|Crédito: Instagram. @ibarrechejavier

El año pasado Ibarreche había compartido imágenes de su primera boda con Dani Schmill y posteriormente de un extenso viaje que hicieron a Islandia como pareja.