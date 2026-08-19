Así puedes forrar un cuaderno de forma creativa

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) las clases comenzarán el próximo lunes 31 de agosto por lo que muchas familias ya están preparando todo lo necesario. En esta oportunidad te vamos a contar cómo forrar un cuaderno creativamente.

Si bien en los primeros días de clases se dan a conocer los materiales que se van a utilizar en el año, desde la SEP ya han publicado una lista sugerida de útiles escolares para alumnos de todos los grados de primaria y de secundaria.

¿Cómo forrar un cuaderno de manera creativa?

Si quieres que este ciclo escolar sea diferente y no quieres forrar los cuadernos de manera convencional, puedes hacer algo diferente con algunos tips para que sea un regreso a clases creativo.

Una de las ideas es forrar los cuadernos con ropa que ya no uses como un pantalón de mezclilla, blusa o falda. Con este material puedes decorar tus libretas o libros de texto de la SEP.

Es indispensable tener unas buenas tijeras, pegamento para tela o silicón caliente, un gis para marcar, moños, listones, botones, parches o algún elemento para decorar a tu gusto. Ahora sigue estos pasos: