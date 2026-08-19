Así puedes forrar un cuaderno de forma creativa
Esta es una manera entretenida de poder decorar tus útiles de la mejor manera para el comienzo de clases.
Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) las clases comenzarán el próximo lunes 31 de agosto por lo que muchas familias ya están preparando todo lo necesario. En esta oportunidad te vamos a contar cómo forrar un cuaderno creativamente.
Si bien en los primeros días de clases se dan a conocer los materiales que se van a utilizar en el año, desde la SEP ya han publicado una lista sugerida de útiles escolares para alumnos de todos los grados de primaria y de secundaria.
¿Cómo forrar un cuaderno de manera creativa?
Si quieres que este ciclo escolar sea diferente y no quieres forrar los cuadernos de manera convencional, puedes hacer algo diferente con algunos tips para que sea un regreso a clases creativo.
Una de las ideas es forrar los cuadernos con ropa que ya no uses como un pantalón de mezclilla, blusa o falda. Con este material puedes decorar tus libretas o libros de texto de la SEP.
Es indispensable tener unas buenas tijeras, pegamento para tela o silicón caliente, un gis para marcar, moños, listones, botones, parches o algún elemento para decorar a tu gusto. Ahora sigue estos pasos:
- Vas a cortar el pantalón de manera en la que puedas forrar la portada y contraportada de tu cuaderno o libro, trata de elegir la parte más plana de la mezclilla.
- Coloca la tela sobre la pasta del libro o cuaderno para marca el contorno, es importante que dejes un espacio de hasta 3 cm adicionales por los tres lados para poder doblarlos.
- Vas a cortar la mezclilla guiándote con las marcas que realizaste. Realiza algunos cortes en las esquinas de la tela para que puedas doblarla.
- Luego vas a colocar el pegamento para pegar ropa o silicón sobre las tapas del cuaderno o libro, procura que no sea demasiado para que no se moje la tela o se ponga rígida.
- Primero pega la portada y luego la contraportada, procura estirar bien la tela para que no queden arrugas y luego dobla los márgenes sobrantes hacia el interior de las tapas y pégalos también.
- Después haz decoraciones con las bolsas traseras del pantalón o con aquellos detalles que sobresalgan de tu pantalón, pégalo en la portada para guardar estampitas, tu goma o hasta un lápiz. Si tienes un listón o algún otro objeto para decorar tu cuaderno, no lo desaproveches.