¡Con la niña no! Victoria Ruffo lanza petición tras la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

¿Ya lo veía venir? Victoria Ruffo reaccionó al anuncio de separación de su hijo José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Aseguró que se enteró de la noticia por el video que la pareja compartió en redes sociales y reiteró que su hijo siempre contará con el apoyo de mamá. ¿Cómo reaccionó a los rumores de infidelidad de Paola Dalay? ¡Ojo a la petición especial que la consagrada actriz hizo a la prensa!