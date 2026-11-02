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¡Con la niña no! Victoria Ruffo lanza petición tras la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay formalizaran su separación, Victoria Ruffo reaccionó a la noticia y lanzó una petición muy particular.

¿Ya lo veía venir? Victoria Ruffo reaccionó al anuncio de separación de su hijo José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Aseguró que se enteró de la noticia por el video que la pareja compartió en redes sociales y reiteró que su hijo siempre contará con el apoyo de mamá. ¿Cómo reaccionó a los rumores de infidelidad de Paola Dalay? ¡Ojo a la petición especial que la consagrada actriz hizo a la prensa!

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