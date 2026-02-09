José Manuel Figueroa lanza advertencia a Imelda Tuñón con este polémico mensaje

Las polémicas entre Imelda Tuñón y la familia de su exesposo, Julián Figueroa, parecen no tener fin. La semana pasada se filtró un audio que fue atribuido a la cantante y en el que se la escucha acusar a José Manuel Figueroa de haber abusado de su hermano.

Aunque en un principio el cantante prefirió no opinar sobre el tema, en las últimas horas terminó revelando que actuará legalmente contra Imelda Tuñón. Además, José Manuel Figueroa manifestó sentirse sorprendido por las actitudes de la actriz y deslizó que podría estar actuando bajo los efectos de drogas.

¿De qué se acusa a José Manuel Figueroa?

Fue el pasado 5 de febrero que un audio se filtró en redes sociales y que fue atribuido a Imelda Tuñón. En este se escucha la voz de la cantante revelando que, aparentemente, José Manuel Figueroa habría abusado de Julián Figueroa, aunque luego ella remarcó que es un contenido falso.

Mientras el audio despertaba una nueva polémica, Imelda Tuñón indicó que se trataba de contenido creado con Inteligencia Artificial. Sin embargo, el tema ganó lugar en los medios de comunicación y hasta el día de hoy mantiene la tensión en la atmósfera.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa fue consultado tras la viralización del audio en donde se lo acusaba pero, en un primer momento, dijo que no se dedicaría a andar “aclarando chismes” pero dejó abierta la posibilidad de tomar acciones por la vía legal.

Con el paso de las horas, el cantante volvió a ser interrogado por este tema y no dudó en cargar contra Imelda Tuñón. “Esa mujer está perdida”, fue la primera frase que José Manuel Figueroa lanzó y tras la cual dijo: “Yo era quien más la defendía en la sucesión. No lo entiendo, te lo juro”.

“Subió el video y lo bajó luego. Yo estoy viendo con mis abogados para que chequen este tema”, expresó el artista y recordó que “luego dijo que era Inteligencia Artificial”. En este punto, José Manuel Figueroa analizó que “lo hizo como queriendo chi# a Maribel” y acotó: “creo que trae un pi# viaje de LSD”, deslizando nuevamente el tema de las adicciones en torno a Imelda Tuñón.

Todo indica que José Manuel Figueroa denunciará a Imelda Tuñón ante la Justicia, mientras ella no se ha expresado públicamente al respecto.