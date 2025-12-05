El reclamo de Marianne Gonzaga que desata el debate

La influencer Marianne Gonzaga se pone nuevamente en el centro de la escena tras utilizar sus redes sociales para hacer un llamado urgente y solicitar transparencia en el proceso legal que involucra a su pequeña hija, Emma. La generadora de contenido reveló públicamente que existe una amenaza real de que la niña le sea retirada por segunda ocasión.

Marianne Gonzaga no se ha apartado del todo de la polémica por el hecho que la llevó a estar detenida. Fue el pasado 5 de febrero cuando agredió con un arma blanca a Valentina Gilabert, quien era la pareja sentimental de su excompañero, José Said. La joven fue arrestada y recuperó la libertad cinco meses después, tiempo en que su hija estuvo al cuidado de Said.

¿Cuál es el reclamo de Marianne Gonzaga?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marianne Gonzaga compartió una serie de imágenes y videos donde aparece junto a su hija y en donde da a conocer su situación. “No puede ser posible que me la quieran quitar por segunda vez, por favor necesitamos perspectiva de género igualdad sustantiva, no pretextos estereotipados”, expresó la creadora de contenido.

El posteo de Marianne Gonzaga hace referencia al proceso legal que tiene a la pequeña Emma en el medio. En este punto, exigió un manejo del proceso "con claridad y no corrupciones".

¿Por qué el pedido de Marianne Gonzaga despierta debate?

El reclamo que Marianne Gonzaga expuso en sus redes sociales no tardó en despertar la reacción de sus seguidores. Los likes se multiplican en el posteo pero también lo hacen los comentarios. Aunque muchos le brindan su apoyo y palabras de aliento, otros la critican por lo ocurrido con Valentina Gilabert.

El debate entre los internautas divide las opiniones y la creadora de contenido es el blanco de muchas críticas, pero también de mensajes de apoyo. “No hay justificación para el acto que cometiste eso ya es un hecho, pero como mamá veo tus historias con Emma y créeme que tu vibra no miente”, “José ni la quería y ahora resulta que te la anda peleando”, “Justicia para Emmita y Marianne”, “Aquí sí pides justicia, ¿verdad? Pero cuando atentaste contra la vida de una persona, ¿ahí no había espacio para la justicia?”, y “No a la violencia vicaria”, son algunos de los comentarios que pueden leerse tras el posteo.