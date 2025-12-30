José Said da like a foto de Marianne Gonzaga en bikini: ¿Van a volver?

Hace unos días se volvió viral José Said Becerril , ex pareja de Marianne Gonzaga , tras darle like a una foto de la creadora de contenido en la que se encontraba en bikini. Esto ha generado fuertes comentarios por parte de diversos usuarios e incluso Valentina Gilabert, pareja actual de José, misma que ya respondió sobre el tema. Aquí te contamos lo que sucedió.

¿Por qué José Said le dió like a la foto de Marianne Gonzaga?

En redes sociales se viralizó un escándalo con José Said, ex pareja de Marianne Gonzaga y papá de Emma, debido a que aparentemente le dio like a una fotografía de la creadora de contenido, en la que aparecía en bikini. Algunos usuarios comentaron que esa no era la cuenta real de José. Sin embargo, el like desapareció poco tiempo después y Valentina Gilabert sigue a ese usuario en instagram. Eso en conjunto hizo que muchas personas le comentaron la situación a Valentina, actual pareja de José, a lo que ella respondió lo siguiente: “Solo recordarles que según ella lo había bloqueado no? QUE RARO, mintió otra vez? Jajajaja que se decida.”

Valentina recibió burlas por su respuesta ya que diversas personas le comentaron que debía molestarse por el like que José le daba a su ex y no porque Marianne no lo bloqueara. Sobre el caso ni José ni Marianne han dicho nada al respecto, pero la polémica continua entre ambas, incluso hay una fuerte comparación en redes sociales de ambas creadoras de contenido. Por un lado, se ha generado un gran ataque hacia Valentina por señalarla de “copiarle todo” a Marianne, desde las fotografías que se toma hasta las compras de ropa y accesorios que realiza, mientras que a la ex pareja de José se le continúa señalando por el ataque que llevó a cabo.

¿Marianne Gonzaga ya tiene nuevo novio?

Marianne Gonzaga ha sido blanco de críticas positivas y negativas ya que ha dado a conocer que sale con alguien llamado Santiago. Todo se viralizó cuando se dieron a conocer fotografías de ambos comprando cosas para Emma, a todo esto ella respondió: “JAJAJAJA Está bien guapo eh nada más no me lo roben”. Algunos usuarios tomaron esa respuesta como una indirecta a Valentina Gilabert, actual pareja de su ex novio.

Por otro lado, la confirmación más grande fue cuando en sus redes la creadora de contenido compartió un video de Santiago reaccionando a la “S” que Marianne se había colocado en el diseño de sus uñas.

La polémica actual entre Marianne, José y Valentina no termina, en redes hay una ola de mensajes que señalan indirectas entre las creadoras de contenido y una situación con Emma que aún no se termina de esclarecer.