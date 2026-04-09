“El mantenido": Cancelan a Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly Loaiza, tras polémica con su cuñada

Aunque es normal que Juan de Dios Pantoja sea mencionado en la comunidad digital, el nuevo escándalo familiar salió a relucir parte de su dinámica como famosos desde que se popularizó junto con su esposa. La gente no para de comentar en sus distintas redes, donde uno de los términos que más se repiten es el de mantenido. Ante eso, la popularidad (buenos y malos comentarios) continúa como parte del sello de este influencer.

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¿Por qué Juan de Dios Pantoja es tan odiado en redes sociales?

La realidad es que JD Pantoja es un hombre que gestó su imperio con base en la polémica. El año pasado compartió que llegó a los 50 millones de suscriptores en YouTube, espacio de donde ellos provienen. Ante eso, siempre ha sido criticado por ser un hombre tóxico, manipulador e incluso infiel hacia su actual esposa.

La polémica ha alcanzado tal grado, que millones de personas lo defienden y otras tantas lo atacan. En ese sentido, el caso de la mamá de las Loaiza generó que las personas recordaran el odio que tienen hacia la figura de Juan de Dios Pantoja. Así se reflejó al recordarle - según la opinión de algunos - que es un mantenido que vive de la fama de Kimberly Loaiza.

¿Cómo se encuentra la suegra de Juan de Dios Pantoja?

De manera completamente oficial, no se ha divulgado el motivo por el que la señora Mary Martínez Robledo se encuentra en cuidados intensivos. Sin embargo, Steff Loaiza indicó que tuvo un infarto y filtraciones de Javier Ceriani indicaron que todo esto provocado por un mal cuidado de la salud de la señora, que es diabética e hipertensa.

Ante eso, llegaron los siempre comunes “dimes y diretes” entre la familia Loaiza y Juan de Dios Pantoja y Kim. En medio de todo, gente como Yeri Mua o Kenia Os (rivales mediáticos de Pantoja y su esposa) han intervenido para ayudar en la delicada situación de la madre de las influencers. Por ello, la situación camina y se torna bastante tensa en medio de un conflicto que lleva años así.