¿Qué equipo ganó el primer Juego por los Suministros de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Esta noche marcó el gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas y una vez definidos todos los integrantes tanto de los Halcones como de los Jaguares, el reality show entró en materia por medio del primer Juego por los Suministros de la nueva y prometedora temporada. ¿Cuál tribu ganó el juego y empezó con el pie derecho la extrema aventura? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que las tribus tuvieran que superar como primer desafío remar en el mar hasta llegar a la ubicación de "Warrior", el conductor les habló de la vital importancia de La Reliquia en Llamas y la posibilidad de obtener una ventaja de completarla y entregarla en el momento oportuno.

Hablando del juego por los suministros, "Warrior" reveló que las tribus lucharían por conseguir solamente 500 g de frijol, un kilo de arroz y 250 ml de aceite en un reto que implicaría acumular cinco calaveras antes que el otro equipo.

Tras una intensa competencia que vio una lesión de Bobby Larios y la repetición de una ronda debido a que los Jaguares tenía un cubo mal acomodado, la tribu amarilla logró imponerse a los Halcones por un marcador de 5 a 2, por lo que se hicieron de los preciados y escasos suministros.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en Survivor México La Reliquia en Llamas, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.