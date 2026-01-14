La vez que Julio Iglesias besó a Thalía en vivo y dejó a todos en shock

Con toda la polémica que rodea al cantante, han comenzado a recircular videos en redes sociales donde, aseguran, Julio Iglesias pone incómodas a otras mujeres del espectáculo . Uno de los clips muestra cómo Iglesias besa a Thalía en vivo; el momento fue tan inesperado que, incluso años después, sigue dando tema para debate. Esto pasó en 1990 durante una aparición televisiva donde ambos artistas estaban promocionando proyectos, y ahora muchos lo ponen como prueba de ciertas actitudes del cantante.

Julio Iglesias besa a Thalía mientras cantan en tvpic.twitter.com/xyO8ejxKYM — LO + VIRAL (@SuperViiral) January 14, 2026

El beso en vivo que nadie vio venir

Todo ocurrió mientras Thalía y Julio Iglesias interpretaban “Me faltas tú”. En plena presentación, Iglesias se acercó a la cantante y le dio un beso en los labios frente a las cámaras.

Thalía reaccionó de inmediato con una mezcla clara de sorpresa y nervios; segundos después se rió y lo abrazó. Algunos aseguran que fue una forma en la que la cantante le puso un alto o como una forma de evitar que avanzara más.

Julio Iglesias ya venía “coqueteando” desde antes

Lo curioso y lo que muchos notaron fue que el beso no fue un hecho aislado, porque desde que Thalía apareció en el foro, Julio Iglesias se mostró emocionado y empezó a soltar halagos sin pena. Incluso llegó a decir frases como que se enamoró de ella cuando la conoció y que era una chica con “encanto bellísimo”, además de describirla como un “regalo de Dios”.

Thalía respondió con cariño (y mucha gratitud)

Más allá del beso, y a pesar de todo lo que pasó aquel día, Thalía aprovechó para agradecerle públicamente a Julio Iglesias por apoyarla en el inicio de su carrera. En ese momento ella destacó que él le enseñó cosas importantes como ser humano y que le ayudó a evitar varios tropiezos dentro de una industria que puede ser bastante difícil.

¿Por qué este clip se volvió viral en 2026?

Este, junto a otros videos, cobra fuerza luego de que el cantante fuera denunciado el 5 de enero por dos de sus exempleadas de presunta agresión sexual, acoso y abuso de poder. De acuerdo con las acusaciones, los hechos ocurrieron en 2021, cuando ambas mujeres trabajaban en la propiedad del cantante.

