Julión Álvarez sorprende al convertirse en padre a los 42 años de edad: “Llega a nuestra familia mi niño, mi charrito”

A través de una publicación en su cuenta de instagram, el reconocido cantante de música regional e intérprete del tema "Que te vaya bien"; Julión Álvarez, compartió la noticia del nacimiento de su tercer hijo con una fotografía del bebé recien nacido.

¿Quién es el tercer hijo de Julión Álvarez?

Este 26 de marzo el reconocido artista Julión Álvarez compartió que se ha convertido en padre. La publicación estuvo acompañada de una fotografía donde se veía la mano de su bebé, de nombre César. “Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos Padres” fueron algunas de las palabras de la descripción del post. Por otro lado, el cantante compartió en sus historias de instagram un video en donde está cargando al pequeño recién nacido y mencionó todo el esfuerzo que ha implicado cuidar al bebé ya que se ha desvelado. En el video el artista se muestra muy cariñoso y felíz con la llegada de su hijo.

¿Quién es la esposa de Julión Álvarez?

Nathaly Fernández es la esposa de Julión Álvarez. Ambos se casaron en el año 2011 y tuvieron dos hijas: María Isabel y María Julia. Sin embargo, este 26 de marzo se anunció el nacimiento de César, su tercer hijo. Nathaly es originaria de Guasave, Sinaloa y su padre es Mario El Gordo Fernández, conocido por representar a diversos artistas. De acuerdo con declaraciones de Julión Álvarez ambos se conocieron en una fiesta donde la química fue inmediata.

Por otra parte, Nathaly también es conocida por haber sido ex novia del “Gallo de Oro”, Valentín Elizalde, incluso habrían tenido planes de boda. Sin embargo, lamentablemente el cantante fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas luego de recibir diversos impactos de bala donde también murió su representante y conductor. Valentín Elizalde falleció a los 27 años de edad.

¿Quién es Julión Álvarez?

Julio César Álvarez Montelongo, conocido artisticamente como Julión Álvarez y el "Rey de la Taquilla" es un reconocido cantante de música regional que formó parte de la Banda MS. Sin embargo, después se convirtió en solista obteniendo un gran éxito en su carrera musical pues ha tenido un gran reconocimiento en la industria musical. En 2023 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Banda.